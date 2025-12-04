Detienen al jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid acusado de quedarse con alijos de droga

El jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Valladolid ha sido detenido este jueves, a las 09.00 horas, en una operación antidroga dirigida por el departamento de Asuntos Internos de Madrid.

Fuentes próximas al caso han confirmado a EFE que el inspector está acusado de quedarse con parte de los alijos de droga intervenidos en distintos operativos. Estos apuntan también a que el detenido mantenía un "alto tren de vida".

EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León ha confirmado que el detenido es marido de la procuradora de las Cortes de Castilla y León por Ciudadanos y actual concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda.

Junto a este inspector se ha detenido a varias personas más, que no son agentes de policía, pero que estarían implicadas en delitos de tráfico de drogas, según aseguran a este medio fuentes oficiales.

El dispositivo ha incluido el precinto de varias zonas de la Comisaría de Delicias, donde trabajaba el arrestado. Los agentes de Asuntos Internos han accedido a dependencias internas para asegurar material y documentación vinculada a la investigación.

Asuntos Internos ha tomado contacto con varios agentes del grupo para tomarles declaración como testigos y conocer el alcance del caso.

La operación continúa abierta y sigue bajo secreto de sumario, según ha confirmado a este periódico la Delegación del Gobierno de Castilla y León. Por lo que no han trascendido más datos sobre el volumen de sustancias supuestamente sustraídas ni sobre las posibles conexiones del detenido con redes externas.