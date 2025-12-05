La caída del jefe antidroga de Valladolid después de un año tras sus pasos y un alto tren de vida: "La mujer no sabía nada"

Imagen de la Comisaría de la Policía Nacional y del jefe antidrogas detenido

Ha sido una noticia que ha impactado, y mucho, dentro de la Policía Nacional. La detención, este jueves, 4 de diciembre, del jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Valladolid, acusado de quedarse con parte de los alijos de droga intervenidos en distintos operativos ha caído como un jarro de agua fría en el cuerpo. El detenido llevaba mantenía un "alto tren de vida".

“Las malas hierbas se eliminan con herbicidas para dejar este lugar impoluto, libre de conductas contra los valores que nos están costando conseguir. Tenemos que erradicar todo esto del cuerpo contra el que intente manchar la trayectoria de la Policía Nacional”, ha afirmado el jefe superior de la Policía Nacional en Castilla y León, Juan Carlos Hernández Muñoz.

En total, en la operación, hay un total de siete detenidos, incluido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid después de un operativo que se desarrolló en Valladolid, Renedo y en Arroyo de la Encomienda.

“El impacto en la Policía Nacional de Valladolid es grande porque el policía detenido era una persona conocida, trabajador, y estamos sorprendidos. Seguiremos con nuestro trabajo pese a los garbanzos negros”, ha añadido el jefe superior de la Policía Nacional de Castilla y León.

Juan Carlos Hernández Muñoz ha indicado que dentro del cuerpo existe una unidad especializada para “librarnos de estas personas” para “ensalzar los valores de la Policía Nacional".

Juan Carlos Hernández

Pruebas fehacientes de su implicación

“Existen pruebas fehacientes de su implicación. Nosotros estamos a disposición de la Fiscalía y de los jueces para estar pendientes de las investigaciones pero vamos a seguir trabajando como hasta ahora o mejor”, ha añadido Juan Carlos Hernández.

El jefe de la Policía Nacional en Castilla y León ha asegurado que la investigación se abrió “hace un año” debido a los “indicios de conductas que no son lo que buscamos”. Afirmando que este agente detenido “sumaba antigüedad en el cuerpo” y que era el Jefe de la Unidad de Estupefacientes desde “hace cinco años”.

“Nada nos hacía sospechar de él. Gracias a Dios no hay otro policía salpicado por esta mancha. No hay responsabilidad que no se haya ejercido por esta lacra. Si, al terminar la investigación hay responsabilidades, las asumiremos.

Al detenido se ha incoado un expediente disciplinario por una falta grave o muy grave y está pendiente de ser suspendido de empleo y sueldo en algo a lo que tiene que dar el visto bueno el jefe de la Policía a nivel nacional. Algo que, presumiblemente, ocurrirá la próxima semana.

En su pasado fue también profesor, como ha podido saber este periódico.

La custodia de los estupefacientes

“Los estupefacientes tienen una cadena de custodia. Se va registrando quién lo mueve. Se mandan a analizar para demostrar que esas sustancias son drogas y se acaban destruyendo. No sabemos si el detenido ha alterado o manipulado esta forma de proceder”, ha añadido el jefe superior de la Policía Nacional en Castilla y León.

Ha vuelto a recalcar, ante los medios de comunicación, que “en principio no hay más policías implicados” pero que “si lo hubiera se le castigará de igual forma”.

“Si se demuestra su culpabilidad, será expulsado inmediatamente de la Policía Nacional. No lo quiero a mi lado. Queda largo recorrido para saber si va a ser sentenciado o no”, ha añadido.

“La mujer no sabía nada”

El jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional detenido es el marido de la actual concejala del PP en el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, Marta Sanz, que también fue exprocuradora en las Cortes de Castilla y León por ciudadanos.

Este periódico ha intentado ponerse en contacto con ella tras la detención del jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Valladolid sin éxito.

“La mujer no sabía nada”, ha afirmado, en declaraciones ante los medios de comunicación, Juan Carlos Hernández Muñoz, hablando de la implicación de la mujer en el caso.

La operación continúa abierta y la lleva el Juzgado de Instrucción Número 3 de Valladolid. Se encuentra bajo secreto de sumario.