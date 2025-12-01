Tres heridos, entre ellos una niña de 8 años, en una colisión entre dos vehículos entre Salamanca y Portugal

Tres personas han resultado heridas anoche en un accidente ocurrido en el kilómetro 62 de la A-50, en sentido Salamanca, a la altura de Aldeaseca de la Frontera.

Entre ellas se encuentran un hombre de unos 50 años, atrapado en el interior del vehículo y con una herida en la cabeza; una mujer de unos 50 años con una brecha en la cabeza; y una niña de 8 años que estaba fuera del turismo y consciente cuando llegaron los equipos de emergencia.

El accidente se registró a las 22:01 horas, cuando varias llamadas alertaron al Centro Coordinador de Emergencias 112 de Castilla y León de una colisión entre dos vehículos, uno de los cuales había volcado tras el impacto.

Desde el 112 se activó a la Guardia Civil de Salamanca, a los Bomberos de la Diputación y a Emergencias Sanitarias del Sacyl.

Finalmente, Sacyl movilizó personal médico del Punto de Atención Continuada de Peñaranda, una ambulancia de soporte vital básico y una unidad medicalizada de emergencias.

