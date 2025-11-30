El Ayuntamiento de Salamanca inicia las obras para ampliar y mejorar las zonas infantiles del parque de los Jesuitas

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado las obras de ampliación y mejora de las zonas de juegos infantiles del parque de los Jesuitas. Este proyecto, junto con la ampliación de la zona infantil de la plaza de Carmelitas que se acometerá a continuación, tras el periodo navideño, tienen un presupuesto total de adjudicación de 177.482,80 euros.

De esta forma, se da continuidad al importante esfuerzo inversor realizado por el Ayuntamiento de Salamanca desde el año 2019 en la reforma de más de 70 plazas y parques, que se traduce en 11,2 millones de euros, para que sean espacios más saludables y disfrutables por las familias para su ocio y descanso.

En el parque de los Jesuitas, en la zona infantil más cercana a las pistas deportivas, de 90 metros cuadrados de superficie, se ha renovado el pavimento de caucho con una base amortiguante y acabado de césped sintético.

En la zona infantil de mayor tamaño, con una superficie de 1.600 metros cuadrados, anexa al paseo junto a la vía del ferrocarril, se incorporarán nuevos juegos dinámicos como son un columpio cuádruple pendular y una red piramidal de madera de robinia para ofrecer una mayor variedad de ocio.

Mientras, en la otra zona infantil junto a la vía del ferrocarril, con una superficie de 700 metros cuadrados, se retirará el actual combi de madera para instalar uno nuevo de mayor tamaño, con capacidad para 28 niños, compuesto por dos torres y diversas escaleras, toboganes y pasadizo. Asimismo, se reordenará el espacio para despejar todas las zonas de seguridad.

Premio para el CIAM

La Fundación Diagrama Intervención Psicosocial ha entregado uno de sus Galardones ‘Profesionalidad y Compromiso’ al Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer (CIAM) del Ayuntamiento de Salamanca, en reconocimiento y agradecimiento a la profesionalidad, dedicación, esfuerzo, responsabilidad y compromiso social, humano y solidario para contribuir a la construcción de una sociedad más igualitaria, justa y solidaria.

El CIAM se enmarca dentro de la Concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades y es el corazón del sistema de atención a las mujeres en Salamanca. Desde la Casa de la Mujer ‘Clara Campoamor’, presta un servicio de atención integral y específica, tanto social, como psicológica y jurídica a todas las mujeres en situaciones de dificultad y, muy especialmente, a las víctimas de la violencia de género.

Así, desarrolla acciones encaminadas a mejorar la situación de la mujer en la sociedad y conseguir el principio de igualdad de oportunidades en todos los ámbitos; promueve la participación de la mujer en todas las áreas de la vida, evitando se produzcan discriminaciones por razón de sexo; sensibiliza a la sociedad y previene situaciones de desigualdad y violencia; apoya y ofrece una atención psicosocial a las familias, y a sus miembros víctimas de violencia de género; y desarrolla los contenidos y acciones contempladas en el Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades

Para la consecución de estos objetivos el CIAM cuenta con un servicio de información, orientación y asesoramiento; un servicio de promoción y fomento del asociacionismo (apoyo a las asociaciones de mujeres y a las entidades que trabajan en la atención a mujeres en situación de vulnerabilidad); un servicio de atención a mujeres víctimas de violencia de género (atención psicológica, social y jurídica), y un servicio de prevención y sensibilización.

Uno de sus mayores logros del CIAM es la Escuela Municipal de Igualdad, reconocida por la Federación Española de Municipios y Provincias con el premio del octavo concurso de buenas prácticas locales contra la violencia sobre las mujeres en la modalidad ‘Ruptura del silencio: sensibilización y prevención de la violencia contra las mujeres’.

Fundación Diagrama

Fundación Diagrama Intervención Psicosocial es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja desde 1991 en la atención de las necesidades de personas en situación de vulnerabilidad o dificultad social, siempre desde la defensa y promoción de los Derechos Humanos.

La misión de la Fundación es promover y desarrollar centros, servicios, programas e investigaciones destinados a la prevención y al tratamiento e integración de todas aquellas personas que se encuentren en dificultad o riesgo social, en especial niñas, niños, adolescentes, familias, mujeres y personas en situación de dependencia.

Para llevar a cabo este objetivo, Diagrama cuenta con más de 5.000 profesionales contratados que, junto a personas voluntarias y colaboradoras, forman un equipo humano de cerca de 5.400 personas que hacen posible la labor de servicio de la entidad.

La visión de Fundación Diagrama es ser un referente de calidad, compromiso, buenas prácticas y eficiencia en la atención integral de personas en situación de vulnerabilidad social, trabajando a diario por su plena integración social. Para ello desarrolla un modelo de intervención global y especializado, basado en el bienestar de las personas y de la sociedad en su conjunto, así como en la continua mejora y optimización de sus procesos y recursos.

Ciclo de Música de Cámara

El Teatro Liceo acogerá mañana un nuevo concierto dentro del XIV Ciclo de Música de Cámara y Solistas, a cargo del Paganini Ennsemble.

Esta agrupación musical ofrece una perspectiva única sobre el legado musical de Paganini, interpretando sus composiciones con un virtuosismo deslumbrante. Han actuado en algunos de los escenarios y festivales más prestigiosos del mundo, entre ellos el Musikverein de Viena, el Wiener Konzerthaus y el Auditorio Nacional de Música en Madrid.

Fundado en 2019 por el violinista Mario Hossen es el único cuarteto del mundo que ha grabado la obra completa de cuartetos de Paganini para cuerdas y guitarra, bajo el prestigioso sello discográfico Dynamic. El concierto de mañana se dedica íntegramente a él.

Nacido en Génova, Niccolò Paganini (1782‐1840) desarrolló una gran técnica interpretativa y transformó con habilidad el arte en espectáculo, convirtiéndose en pionero del actual “fenómeno fan”, pues llenaba los teatros y hacía ostentación de su virtuosismo, componiendo obras imposibles de tocar por los violinistas contemporáneos. Con cinco años comenzó con su padre a tocar la mandolina y enseguida se interesó por el violín, que aprendió con rapidez. Además, llegó a dominar la guitarra, presente en las piezas que interpretará mañana el Paganini Ensemble.

Su Cuarteto nº2 en Do mayor, con el que comienza el concierto, se divide en los clásicos cuatro movimientos, donde todos los instrumentos comparten protagonismo. Se inicia con un Moderato alegre y melódico, continúa con un Minuetto, con influencias de danza, con su trío o parte central protagonizado por el violonchelo; le sigue un Larghetto lento y lleno de lirismo donde comienza destacando la viola y termina con un Rondó enérgico y brillante, con su tema principal que reaparece a modo de estribillo.

El Terzetto concertante para viola, violonchelo y guitarra es la única pieza que escribió Paganini para esta agrupación y tiene también cuatro movimientos, con la viola en la voz cantante, dialogando en equilibrio con los otros instrumentos. El Allegro spiritoso enérgico y vivaz va seguido de un Minuetto con su sección media contrastante (trío), al que sigue un Adagio lírico y expresivo a continuación para terminar con un vals en forma de rondó, con el consabido tema principal que alterna con otras melodías.

Las dos piezas siguientes suenan en sendos arreglos para esta agrupación, realizados respectivamente por Rudolf Leopold y François Pierre Descamps. El Rondó de la Campanella es el tercer movimiento del Concierto número 2 de Paganini, cuyo subtítulo proviene del uso en la orquestación de una pequeña campana cada vez que aparece el tema principal y la Sonata a preghiera es una pieza de gran virtuosismo, basada en un tema de una de las arias más significativas de la ópera Moisés en Egipto del célebre Rossini.

Finalmente, escucharemos el Cuarteto nº 12, con sus tres movimientos que combinan el virtuosismo del violín con la textura proporcionada por los otros instrumentos, especialmente la guitarra. El primer tiempo es un Allegro en forma de sonata, que expone, desarrolla y reexpone dos temas: enérgico el primero y más dulce y lírico el segundo. Le sigue el Tenuto con precisione, más sereno e íntimo y finaliza con un animado Minuetto, que cierra brillantemente este concierto.

Iluminación contra el VIH

El Ayuntamiento de Salamanca ilumina de color rojo mañana la fuente de la Puerta de Zamora con motivo del Día Mundial de respuesta al VIH-Sida. Además, en los paneles luminosos repartidos por la ciudad se difundirán mensajes de concienciación.

Esta iniciativa, a petición del Comité Antisida de Salamanca, se enmarca en el compromiso que mantiene el Consistorio de apoyar a los grupos de ayuda mutua en su labor de promoción de la salud y la calidad de vida de las personas afectadas y de sus familias.