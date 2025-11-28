Salamanca ayuda a 100 personas desempleadas con una inversión de 1,1 millones en programas de empleo

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, junto a la concejala de Igualdad de oportunidades, Miryam Rodríguez. en su visita al CEFOL

El Ayuntamiento de Salamanca y la Junta de Castilla y León continúan creando oportunidades de trabajo para personas desempleadas, con especial atención a quienes presentan mayores dificultades de acceso al mercado laboral.

Así lo han asegurado la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, y el gerente regional del ECyL, Jesús Blanco, durante la entrega de diplomas a los participantes de los programas Alto de los Montalvos y Carmen Martín Gaite.

La inversión total asciende a 1.090.340,80 euros, de los que la Junta aporta 870.045,12 euros y el Ayuntamiento 220.295,68 euros. Además, se suman cuatro acciones de Formación Ocupacional para Desempleados, beneficiando en conjunto a 100 personas.

Miryam Rodríguez señaló que esta inversión social "revierte en la producción de riqueza en la ciudad" y repercute no solo en los participantes, sino también en la sociedad y en la modernización de los barrios.

Según la concejala, estas acciones contribuyen a "fijar población", al facilitar el acceso al mercado laboral y permitir que las personas desarrollen su proyecto de vida en Salamanca.

Los programas se suman al proyecto Laboris Helmántica y al Plan Formativo Municipal del CEFOL. Gracias al contacto directo con empresas, el Ayuntamiento prevé facilitar el acceso al empleo este año a cerca de 2.000 personas, casi cuatro veces más que en 2024, cuando ya se registró un incremento del 60% en personas formadas respecto al año anterior.

Programas mixtos ‘Alto de los Montalvos’ y ‘Carmen Martín Gaite’

Estos programas han permitido la contratación de 32 participantes y ocho docentes. Además, han mejorado la accesibilidad y las condiciones de espacios municipales, elevando la calidad de las instalaciones para los usuarios.

‘Alto de los Montalvos’ formó a 16 personas en especialidades como 'Operaciones auxiliares de albañilería', 'Cubiertas y fábricas de albañilería', 'Trabajos de carpintería y mueble' e 'Instalación de elementos de carpintería'. Se contrató a dos docentes, una educadora de adultos y una especialista en prevención de riesgos laborales que coordinó la obra.

Entre los trabajos realizados destacan la reforma de la planta baja del CEFOL, renovación de pavimentos y puertas, reforma de aseos y sustitución de puertas en la Biblioteca Gabriel y Galán, renovación de la cubierta del Servicio de Mantenimiento, muros de contención en el aparcamiento del complejo Rosa Colorado, renovación del pavimento en la Casa de la Mujer y fabricación de mobiliario.

Por su parte, ‘Carmen Martín Gaite’ formó a 16 participantes en 'Pintura industrial en construcción' y 'Operaciones auxiliares de fabricación mecánica'. También se contrató a dos docentes, una persona de educación de adultos y una especialista en prevención de riesgos laborales.

Entre las actuaciones destacan pintura decorativa en la Casa de la Mujer y el Colegio San Mateo, sustitución de ventanas y puertas en el CEFOL, pintura en la Biblioteca Gabriel y Galán y colocación de parabalones en el campo de fútbol de El Zurguén.

Formación ocupacional para desempleados

Además, el Ayuntamiento recibió 201.600 euros del ECyL para cuatro acciones formativas hasta julio, dirigidas a 15 personas cada una con su certificado de profesionalidad. Se centran en instalación de elementos de carpintería, operaciones auxiliares de fabricación mecánica, revestimientos continuos en construcción y trabajos de carpintería y mueble.

Estas iniciativas refuerzan la apuesta municipal y autonómica por la formación laboral como herramienta para "crear oportunidades, mejorar barrios y favorecer la integración de personas desempleadas en el mercado de trabajo".