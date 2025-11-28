Ciudad Rodrigo cancela la Feria de San Andrés con animales por la prórroga de las restricciones por la dermatosis nodular

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha suspendido de forma definitiva la tradicional Feria de San Andrés "en todo aquello que tiene que ver con la presencia de animales".

La decisión llega tras la prórroga, acordada por la Junta de Castilla y León, de las medidas cautelares frente a la dermatosis nodular contagiosa (DNC), que sigue afectando a la cabaña bovina de la Comunidad.

La Delegación de Ferias Ganaderas, gestionada por Joana Veloso, trabajaba para mantener el evento entre el 10 y el 12 de diciembre.

Sin embargo, las modificaciones incluidas en la última resolución de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera amplían hasta el 2 de enero de 2026 la vigencia de las restricciones. El documento precisa que "este plazo podrá prorrogarse" según evolucione la situación epidemiológica.

La resolución obliga a "suspender todas las ferias, concursos, certámenes, subastas, romerías, mercados y cualquier evento o concentración de animales de la especie bovina" en Castilla y León.

El texto concreta que esa suspensión afecta a todas las actividades en las que participen animales procedentes de más de una explotación y, por tanto, con más de un Código de Explotación Agraria.

El Ayuntamiento aclara que la cancelación no afecta a los actos sin presencia de ganado. Así, se mantiene la celebración de la XXVI Lonja Agropecuaria de Salamanca en Ciudad Rodrigo, prevista para este domingo, 30 de noviembre, a las 14:00 horas en el salón de plenos. La Mesa de Porcino fijará allí la primera cotización del cerdo ibérico de bellota de la temporada.

También sigue en pie la jornada técnica 'Ganadería entre Fronteras: Mercosur, Exportaciones y Dermatosis Nodular Contagiosa', organizada por Asaja el próximo 10 de diciembre en el Centro Educativo Municipal–UNED. El encuentro comenzará a las 11:00 horas y será inaugurado por la delegada de Ferias Ganaderas, Joana Veloso, y el presidente provincial de Asaja, Juan Luis Delgado. El alcalde, Marcos Iglesias, y el presidente regional de Asaja, Donaciano Dujo, asumirán la clausura.

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo recuerda que se trata de una enfermedad vírica de declaración obligatoria incluida en la Lista A de la Organización Mundial de Sanidad Animal.

Su aparición en Castilla y León tendría "graves consecuencias sanitarias y económicas" para la cabaña bovina y para los movimientos comerciales en las zonas afectadas, según finaliza el Consistorio.