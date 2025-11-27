Salamanca, ejemplo en Europa por su limpieza y respeto por el patrimonio: "Entornos urbanos más habitables"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, participó hoy en Salamanca en el acto conmemorativo del 50 aniversario de FCC Medio Ambiente.

Durante su intervención, el presidente puso a la compañía como un "ejemplo de colaboración público-privada" esencial para el desarrollo de proyectos innovadores, modernos, a la vanguardia tecnológica y sostenibles, todos ellos al servicio de los ciudadanos.

Fernández Mañueco subrayó la contribución de FCC Medio Ambiente a la generación de riqueza y empleo tanto en Salamanca como en el conjunto de la Comunidad.

Señaló que los proyectos desarrollados por la empresa han sido clave para crear entornos urbanos "más habitables, más limpios y mejor gestionados", asegura el Ejecutivo regional.

Finalmente, el presidente extendió su agradecimiento al Grupo FCC, que celebra además su 125 aniversario, por su compromiso con varios aspectos sociales y laborales en la Comunidad.

Destacó especialmente la dedicación de la compañía a la seguridad y salud laboral, a la integración laboral de personas con capacidades diferentes y su pertenencia a la Red de Empresas de Castilla y León comprometidas con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Salamanca, ejemplo en Europa

"Salamanca es un ejemplo en toda Europa por su limpieza, respeto por el patrimonio y cuidado de su entorno". Así lo ha destacado hoy el alcalde, Carlos García Carbayo, durante este acto.

En este sentido, agradeció el compromiso, responsabilidad y dedicación de una plantilla formada por 450 personas y una maquinaria que se ha renovado para ser cien por cien ecológica, sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

Una apuesta por la energía limpia que se complementa con un impulso a la investigación a través de tecnologías que permiten dar un paso más en la economía circular. De esta forma, los residuos dejan de ser un problema para convertirse en recursos con una segunda vida.

El alcalde afirmó que esta filosofía casa perfectamente con el modelo económico complementario para Salamanca que el Ayuntamiento está impulsando en colaboración con la Junta de Castilla y León, instituciones, universidades, centros de investigación y empresas. Un ecosistema sustentado sobre dos palancas de futuro, la tecnología y la logística, que crea empleo cualificado, fija talento y atrae inversión.

Carbayo argumentó que Salamanca cuenta con una red de centros tecnológicos municipales y un calendario de eventos que proyecta fuera lo que ya ocurre dentro: una nueva industrialización basada en el conocimiento, la innovación y el emprendimiento.

En paralelo, el desarrollo logístico avanza con paso firme. El Puerto Seco de Salamanca, pieza clave de nuestra estrategia vinculada al Corredor Atlántico y a los puertos portugueses, con quienes el Ayuntamiento mantiene una estrecha relación, culmina infraestructuras y amplía funcionalidades para competir mejor y atraer más actividad.