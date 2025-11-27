Explosión de una olla a presión en una vivienda de Salamanca: atienden a una mujer con quemaduras en la cara

Una mujer de 62 años ha resultado herida con quemaduras en el rostro tras la explosión de una olla a presión en una vivienda situada en el número 17 de la calle Van Dyck, en Salamanca.

El 112 recibe el aviso a las 14:18 horas, en el que se solicita asistencia sanitaria para atender a la mujer, según ha informado el Servicio de Emergencias.

Así, se traslada el aviso a la Policía Local de Salamanca, a la Policía Nacional, a los Bomberos de Salamanca, a las empresas suministradoras de gas y a Sacyl, que moviliza hasta el lugar una ambulancia soporte vital básico y un equipo médico para atender a la herida que, afortunadamente, ha sido dada de alta en el lugar.