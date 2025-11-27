Carbayo blinda el empleo, las políticas sociales y la innovación en Salamanca con 53 millones para el próximo año

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, en el Consejo del Diálogo Social

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha presidido el Consejo del Diálogo Social con la participación del Ayuntamiento, la patronal CEOE-Cepyme Salamanca y los sindicatos CCOO y UGT.

La reunión ha analizado cómo se reflejan en el Presupuesto Municipal de 2026 las líneas de trabajo acordadas con los agentes económicos y sociales en este órgano.

En este contexto, el alcalde ha explicado que el Ayuntamiento destinará 53.025.979 euros para impulsar la actividad económica, fomentar el empleo y reforzar las políticas sociales.

La cifra representa un incremento del 12% respecto al presupuesto de 2025, y supone, en palabras del propio Consistorio, un "esfuerzo" para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía salmantina.

Para fomentar la actividad económica y el empleo, el presupuesto de 2026 recoge 33.189.763 euros. Los desarrollos tecnológicos y logísticos asumen un papel destacado.

El programa ‘Salamanca, Ciudad del Talento’ contará con 1.175.000 euros para acciones de atracción, retención y promoción del talento, además del trabajo conjunto para abrir la Casa de la Ciencia.

La inserción laboral y el emprendimiento ligados a las nuevas tecnologías suman 2.890.000 euros. Dentro de esa cifra se incluyen las ayudas municipales a la financiación con Iberaval (100.000 euros), las becas de empleo joven (500.000 euros), y los programas de formación, innovación y transferencia de conocimiento a los sectores productivos (2.290.000 euros).

Mientras que los programas de empleabilidad para personas desempleadas, especialmente de colectivos en riesgo de exclusión, reciben 2.204.454 euros.

El impulso tecnológico se refuerza con 2.336.822 euros para crear dos centros tecnológicos municipales: el vinculado al proyecto TRUST, en el antiguo albergue Lazarillo de Tormes, y el de CoNEcta Salamanca, en la Casa de la Juventud de Garrido.

Al desarrollo logístico se dedicarán 8.347.489 euros para urbanizar 244.092 metros cuadrados de suelo industrial y 5.016.000 euros para las obras de las nuevas instalaciones destinadas a operar con graneles en el Puerto Seco.

La proyección de Salamanca como destino turístico, gastronómico, cultural, docente y congresual cuenta con 3.601.611 euros. El comercio local de proximidad recibirá 850.000 euros.

El respaldo a la inserción laboral de colectivos especialmente vulnerables alcanza 6.644.484 euros, sumando los contratos reservados para empresas de economía social e inserción (4.657.758 euros) y los programas del Centro Municipal de Formación y Orientación Laboral, CEFOL (1.986.726 euros). La rehabilitación y regeneración urbana de los barrios suma 2.328.357 euros.

Las políticas sociales, elemento central del acuerdo del Consejo del Diálogo Social, concentran 19.836.216 euros. La protección social a personas y familias vulnerables contará con 3.296.105 euros.

Aquí se incluyen las ayudas para alquiler, necesidades básicas y situaciones de insolvencia hipotecaria (1.270.000 euros), junto a los programas de apoyo a personas en riesgo de exclusión, atención a la discapacidad y respaldo a entidades sociales (1.426.105 euros).

También figuran las ayudas a las familias por nacimiento o adopción y para la compra de material escolar (600.000 euros).

La igualdad de oportunidades y la conciliación dispondrán de 3.397.581 euros. Se financian las ludotecas y Escuelas Infantiles Municipales (3.005.641 euros) y los programas de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres (391.940 euros).

La atención a personas dependientes y mayores absorberá 10.756.821 euros. Esta cantidad engloba los servicios de ayuda y comida a domicilio (8.798.171 euros) y los programas para fomentar la autonomía personal, el envejecimiento activo, la reducción de la brecha digital, Salamanca Acompaña y el proyecto Edades (1.958.650 euros).

La construcción de vivienda protegida suma 2.385.709 euros para finalizar las 55 viviendas de Pizarrales y levantar otras 33 en la calle La Radio, con el objetivo de ampliar la oferta residencial asequible en la ciudad.