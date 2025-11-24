La miel se agota y se fijan precios mínimos en Castilla y León: advierten de un futuro incierto para los apicultores

Más de un centenar de apicultores se han dado cita en la XXVII edición de la histórica Jornada Apícola de Salamanca, organizada por COAG Salamanca bajo el lema “Claves fundamentales para la Apicultura Profesional”.

El encuentro estuvo marcado por la preocupación ante la grave crisis que atraviesa el sector.

El presidente de COAG Salamanca, José Manuel Cortés, ha abierto la sesión advirtiendo de que la producción apícola se ha desplomado hasta un 70% en el último año

A este retroceso se ha sumado una inesperada caída del precio de la miel, que ha pasado de una media de 5 euros por kilo a situarse entre 3,5 y 4 euros, contrariando las leyes del mercado.

Ante este escenario, Cortés ha propuesto explorar un nuevo enfoque productivo que permita hacer frente a lo que definió como el “cuarteto crítico” del sector: cambio climático, mercado menguante, falta de relevo generacional y el ácaro varroa.

El responsable apícola de COAG Salamanca y miembro de la cooperativa Reina Kilama, Rafael Cañete, ha subrayado la difícil coyuntura económica: “Podrán importar mieles baratas del exterior, pero la polinización no podrán hacerla”, advirtió.

Además ha recordado que los costes de producción rondan los 3,5 euros por kilo, prácticamente el mismo precio al que se está vendiendo la miel, tras una caída de casi 2 euros por kilo en los últimos años.

Reducir la mortalidad

Uno de los puntos más destacados de la jornada fue la presentación de un estudio de Salomé Martínez Morcillo, investigadora de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura, elaborado junto a la empresa Neobeitar.

La investigación demuestra que suplementar las colmenas con un complejo de molibdeno puede reducir la mortalidad de las abejas en un 44%, fortaleciendo su salud y resistencia.

El acto contó también con la participación del director general de Producción Agrícola y Ganadera, Rubén Serrano Fernández, quien explicó las actuaciones emprendidas por la Consejería de Agricultura para apoyar a los apicultores afectados por los incendios del pasado verano. Serrano detalló que se distribuyeron 70.000 kilos de alimentación para abejas en las cinco provincias afectadas, lo que permitió atender 14.000 colmenas pertenecientes a cerca de 200 apicultores.

La jornada fue inaugurada por la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa López Alonso, y en ella intervinieron también Sandra Santos (MAPA), Estanislao Fidalgo (Junta de Castilla y León) y Federico Casillas (CALIER), quienes abordaron distintos aspectos técnicos y administrativos relativos al futuro de la apicultura profesional.