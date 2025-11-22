Zapatero celebra la "fuerza pacificadora y poderosa" de la ley de amnistía: “Ahora el PP le hace ojitos a Puigdemont"

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero durante su intervención en la Escuela de Gobierno del PSOE en Salamanca Jesús Formigo / ICAL

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha participado este sábado en la IV Escuela de Gobierno del PSOE celebrada en Salamanca, donde ha defendido que el Gobierno de Pedro Sánchez es responsable de que España “viva el mejor momento de su historia”.

Además, ha desvelado que la semana pasada se tomó un “café largo” con el presidente y lo vio con “convicción, fuerte y determinado a ir a las elecciones y ganar", según ha indicado el político leonés.

En ese encuentro, asegura Zapatero, le transmitió la “obsesión” de Sánchez por hacer la vivienda más accesible para los jóvenes y seguir avanzando en la reducción de las desigualdades. Pero también apuntó el expresidente el propósito de lograr un “avance definitivo” para el “reencuentro, la convivencia y pacificación” con Cataluña, ante lo que en su opinión “nunca tuvo que pasar”.

En este sentido, Zapatero aseveró en su intervención en que la ley de amnistía “ha demostrado su fuerza pacificadora” ante “decisiones valientes que han reconocido a los que en un momento dado pudieron estar en una acción equivocada o en un conflicto intenso”.

El expresidente ha ironizado sobre cuán poderosa es la amnistía, asegurando que mientras antes el PP llamaba "terrorista y prófugo" a Puigdemont, ahora "le hace ojitos todos los días a ver qué pasa con Junts”.

Un cambio, asegura, del que se alegra “extraordinariamente”, ya que “esa es nuestra misión”, proclamaba ante los cargos socialistas asistentes entre los que estaban la presidenta de la Alianza Progresista europea, Iratxe García; el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez.

50 años de la muerte de Franco

El expresidente ha calificado los últimos 50 años en Democracia como los “mejores” de la historia de España. “No ha habido un país en el mundo que haya progresado y cambiado tanto como España”, sentenció.

Asimismo, quiso hacer un reconocimiento a cómo afrontaron los partidos y sindicatos la Transición, así como a los familiares y a las víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo que no pudieron llegar a 1975. “Hay que recordar a todas las víctimas con afecto, no ha nada mejor que la memoria y el perdón”, señaló Zapatero.

También aseveró que “cuando se carecen de ideas de futuro se mira la pasado, es una constante de la derecha española, pero pensé que lo tenían superado”, apuntó el expresidente, quien insistió en que en el PP “todo es negativismo, cercano al tedio”.