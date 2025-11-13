Salamanca pone fecha a su encendido navideño: más de mil adornos, luces, música y magia en sus calles

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha presentado el programa 'Salamanca es Navidad', una propuesta "pensada para llenar la ciudad de luz, ilusión y participación ciudadana".

La programación arrancará el jueves 27 de noviembre, a las 18:30 horas, en la Plaza Mayor, con la actuación del Coro Ciudad de Salamanca y la Escuela Municipal de Música y Danza, coincidiendo con el encendido oficial de la iluminación navideña.

Más de un millar de adornos decorarán un centenar de calles con decoraciones especiales en Plaza de los Bandos, Plaza de la Libertad, Plaza del Mercado, Parque de Colón, Concilio de Trento, calle La Rúa, Plaza de Anaya, Atrio de la Catedral, Rondín de las Edades del Hombre, Plaza de los Leones, Patio Chico, Parque Picasso, Plaza Barcelona, Plaza Valmuza, Parque Carmelitas, Plaza Huerta Otea, Parque de la Alamedilla y Museo del Comercio, entre otros.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha presentado el programa 'Salamanca es Navidad'

El encendido será desde el anochecer hasta las 23:00 horas de lunes a jueves y hasta las 00:00 horas los viernes, sábados, domingos y festivos.

La Plaza Mayor será el gran centro de la Navidad salmantina con un árbol iluminado de 23 metros y un espectáculo diario de luz y sonido titulado "El astronauta y la estrella que guía los sueños".

Además, la programación 'Los sonidos navideños de la Plaza' ofrecerá once conciertos entre el 28 de noviembre y el 21 de diciembre.

El Huerto de Calixto y Melibea se convertirá en un jardín mágico con una experiencia inmersiva de luces y proyecciones. Estará abierto todos los días de 18:30 a 22:00 horas. También habrá proyecciones sobre la muralla y un mercado navideño en la Plaza de Anaya.

El Patio Chico acogerá 'El cielo de los sueños', otro espectáculo de videomapping y sonido con tres pases diarios. Y los Jardines de Santo Domingo de la Cruz se transformarán en un paisaje polar.

Cabalgaza, Cartero Real y Reyes Magos

Este año se suma un nuevo Belén en la Fonda Veracruz, en colaboración con la Asociación de Belenistas Peña de Francia. En la Torre de los Anaya se mostrará el tradicional Belén elaborado con la Real Cofradía del Cristo Yacente y una recreación de una ciudad navideña cedida por Sergio Iván González, inspirada en pueblos centroeuropeos y la aldea de Papá Noel.

Del 11 al 23 de diciembre, el Ciclo de Navidad Polifónica reunirá a diecisiete corales salmantinas en la Catedral Vieja y el Auditorio de San Blas, entre ellas la Coral Salmantina, el Coro Tomás Luis de Victoria o Ars Nova.

Tampoco faltará en la Navidad salmantina la tradicional Cabalgaza de Leche Gaza, que traerá a Papá Noel el 21 de diciembre a las calles de la capital charra. Además, el Cartero Real recorrerá la ciudad el 2 de enero, y los días 3 y 4 recogerá cartas en el Ayuntamiento.

Llegado el 5 de enero, los Reyes Magos serán recibidos en el Salón de Recepciones con tronos reales, carrozas y grupos de animación que les acompañarán. Desde ahí, saludarán desde el balcón del Ayuntamiento a niños y mayores congregados en la Plaza Mayor.

Tras la recepción de sus Majestades, la representante de España en Eurojunior Chloe DeLaRosa actuará en la Plaza Mayor con su espectáculo 'Como la Lola Tour'.

El desfile contará con carrozas, tronos y grupos de animación. El recorrido parte del Parque de la Alamedilla, Paseo de Canalejas, Plaza de España, Avenida de Mirat, Puerta Zamora, Paseo de Carmelitas, Plaza de la Fuente, Peña Primera, Íscar Peyra, Prado, Juan del Rey, Plaza del Corrillo, Plaza Mayor, Plaza Poeta Iglesias, San Pablo (Plza. El Peso), Calle San Justo, Gran Vía, Plaza de España, Avenida de los Comuneros y Parque Alamedilla.

Las inscripciones para participar en la Cabalgata están abiertas hasta el 25 de noviembre en ciudaddecultura.org. Hay 80 plazas para niños de entre 7 y 12 años y 75 plazas para mayores de 12 años. Si las solicitudes superan las plazas, se celebrará un sorteo el martes 2 de diciembre a las 10:00 horas en la Sala de la Palabra del Teatro Liceo.

Conciliación familiar

Además, el Ayuntamiento ofrecerá 1.392 plazas en programas para la conciliación laboral y familiar. Concilia Navidad dispone de 618 plazas para menores de 3 a 12 años, con ludotecas en los Centros de Acción Social.

La Casa de los cuentos ofrece 450 plazas para fomentar la lectura en familia, y los Campamentos Salamanca Tech suman 324 plazas para talleres de robótica, programación, impresión 3D y ciencia experimental.

La programación cultural también incluye el Concierto de Año Nuevo, un recital de Miguel Poveda con 'El árbol de la alegría', el concierto de la Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca, funciones de teatro, circo, góspel, magia y el ballet "Romeo y Julieta".

Igualmente, los espacios patrimoniales se suman con visitas especiales a las Torres de la Catedral y un juego de pistas en la iglesia de San Millán.

Habrá actividades para personas mayores, como cocina en directo con David Monaguillo, cine fórum, visitas, cuentacuentos y un baile con chocolatada en el Sánchez Paraíso. Los jóvenes de 14 a 30 años contarán con patinaje sobre hielo, talleres y un geocaching navideño.

Los barrios vivirán su propia fiesta con chocolatadas, pasacalles, charangas y cuentacuentos, mientras que en el Centro Tormes+ se impartirán talleres para mayores de 16 años sobre impresoras 3D, cortadoras láser y diseño de regalos personalizados.

En el ámbito deportivo, el 21 de diciembre se celebra la Carrera del Pavo, del 18 al 23 el Torneo de Navidad de Betennis, y el 28 la Vuelta Popular San Silvestre Salmantina.

Comercio

Finalmente y con la intención de impulsar el comercio local, habrá pasacalles de robots LED los días 29 de noviembre, 6, 20 y 27 de diciembre, desde las seis de la tarde. Además, el Ayuntamiento repartirá 5.000 cajas de bombones entre los clientes de la plataforma SaldeCompras.

García Carbayo ha destacado durante la presentación que Salamanca vivirá "una Navidad brillante, participativa y abierta a todos", con una programación que busca "llenar las calles de alegría, actividad y esperanza".