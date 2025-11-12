Salamanca transforma sus plazas históricas en vergeles para crear un corredor verde y potenciar su atractivo turístico

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado la renaturalización de plazas históricas como San Cristóbal, Bretón, San Román y Santa Clara, con el objetivo de crear un corredor verde que conecte estos espacios y mejore la calidad de vida.

Las obras incluyen plantación de árboles y arbustos, creación de alcorques y renovación de mobiliario urbano, con una inversión de 167.671,20 euros.

El alcalde, Carlos García Carbayo, ha visitado una de esas actuaciones y ha explicado que estas buscan reducir el efecto 'isla de calor', fomentar la biodiversidad y crear espacios urbanos más sostenibles.

Según el Ayuntamiento, se trata de "introducir la naturaleza en entornos urbanos" para generar beneficios directos en la salud de los ciudadanos.

Es el caso de la plaza de San Cristóbal, donde se creará un bosque urbano en los parterres existentes y se naturalizarán las praderas de césped mediante especies de bajo consumo hídrico.

Además, se instalará iluminación artística que resalte la figura de San Cristóbal y se abrirán tres alcorques junto a la calle Bodegones para conectar con la zona verde del nuevo ascensor de las ‘escaleras de la Riojana’.

En Bretón se realizará ajardinamiento ornamental alrededor de la escultura del músico Tomás Bretón y se plantarán especies trepadoras en los muros perimetrales.

San Román contará con alcorques alineados junto a la calle Santa Clara y un alcorque adicional cerca del Palacio del Conde de Francos.

En la plaza de Las Claras se crearán dos alcorques y se renovará la fuente ornamental con una cascada de dos metros de anchura.

El proyecto incluye también intervenciones en calles y plazas cercanas, donde se plantarán 87 árboles, 1.024 arbustos y se instalarán 19 bancos y cuatro fuentes bebedero.

Estas actuaciones forman parte del Plan Extraordinario de Sostenibilidad Turística y están cofinanciadas por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Next Generation.

Salamanca continuará expandiendo la infraestructura verde hasta final de año con la plantación de 32.663 árboles, alcanzando más de 127.000 árboles en zonas verdes municipales, el doble de lo recomendado por la OMS.

La ciudad ha recibido el reconocimiento del programa internacional ‘Tree Cities of the World 2024’ por su "compromiso con sus árboles urbanos" y el Premio Árbol 2022 por fomentar espacios naturales sostenibles.

Desde 2019, el Ayuntamiento ha invertido 11,2 millones de euros en la reforma de más de 70 plazas y parques, consolidando la estrategia de Savia Red Verde y el Plan Especial de Protección de Infraestructura Verde y Biodiversidad.

Según Carbayo, todas estas actuaciones contribuyen a "crear una ciudad más verde, saludable y atractiva" para ciudadanos y visitantes.