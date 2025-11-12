La borrasca Claudia obliga a cerrar parques y zonas arboladas en Salamanca por el riesgo de viento

La borrasca Claudia llegará este jueves a Salamanca y permanecerá durante toda la semana, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología.

El temporal traerá chubascos persistentes y fuertes rachas de viento que alcanzarán los 60 kilómetros por hora, por lo que la provincia se encuentra este miércoles y jueves en aviso amarillo por viento.

Este fenómeno es la antesala de la borrasca, que dejará lluvias continuadas durante cinco días. Claudia se mantendrá más tiempo de lo habitual porque "chocará con el viento del sur", lo que ralentizará su paso y mantendrá unas temperaturas suaves, "prácticamente primaverales", según la Aemet.

Las previsiones apuntan a que la lluvia aparecerá este jueves a mediodía. El viernes será el día más lluvioso, y aunque la intensidad disminuirá el sábado, las precipitaciones continuarán, al menos, hasta el martes.

Ante la alerta por viento, el Ayuntamiento de Salamanca ha activado medidas preventivas para garantizar la seguridad de los peatones. Se han cerrado parques y zonas arboladas, incluida la Ciudad Deportiva de La Aldehuela. También permanecen clausurados el Parque de los Jesuitas, el Parque Botánico de Huerta Otea, el Jardín de la Merced, el Huerto de Calixto y Melibea, el paseo central del Parque Picasso, la zona infantil y el entorno del cedro catalogado de La Alamedilla, el paseo de Carmelitas a la altura del Campo de San Francisco y la zona arbolada del Jardín de los Gozos y las Sombras.

El Consistorio explica que se trata de una "medida preventiva encaminada a garantizar la seguridad" y que se mantendrá activa hasta que las condiciones meteorológicas mejoren y no exista riesgo para la población.

Además, el Ayuntamiento recomienda no transitar por zonas verdes ni avenidas con arbolado ante el posible desprendimiento de ramas.

También recuerda la importancia de "extremar las precauciones y protegerse del viento", retirando elementos exteriores de terrazas, balcones y azoteas que puedan caer o provocar daños.

Los servicios municipales de Bomberos, Policía Local y Parques y Jardines se mantienen en alerta para atender cualquier incidencia que se produzca durante el temporal.