Alcampo estrena su segundo supermercado en Salamanca que abrirá 365 días al año: "Un espacio moderno y renovado"

Alcampo ha finalizado la reforma integral de su supermercado ubicado en el Paseo de Canalejas de Salamanca. Una actuación que ha supuesto una inversión de 1.114.000 euros y se ha ejecutado durante cinco semanas, en su mayor parte a tienda cerrada.

Ha transformado la tienda que se va a convertir en el segundo supermercado de Alcampo en Salamanca que abre los 365 días al año, con un horario ininterrumpido de 7:00 a 1:00 horas, lo que va a reforzar el objetivo de la compañía de facilitar las compras cotidianas de los clientes.

La renovación ha supuesto una reorganización total del espacio que ahora queda distribuido íntegramente en una sola planta a pie de calle.

Esta nueva configuración de la sala de ventas, de 500 metros cuadrados, mejora notablemente la accesibilidad y permite una experiencia de compra más cómoda, fluida y eficiente.

La intervención ha puesto especial foco en mejorar la eficiencia energética del centro. Para ello, se ha llevado a cabo una insonorización integral de la sala de ventas -incluyendo suelos, techos y paredes- para garantizar el confort acústico.

Además, se han renovado completamente las instalaciones de climatización y electricidad, y se han colocado nuevos muebles de frío autónomos con puertas, que facilitan la reducción de manera significativa del consumo energético y garantizan la mejor conservación de los productos. El nuevo solado instalado también contribuye a la eficiencia térmica y al mantenimiento del establecimiento.

Asimismo, se ha sustituido todo el mobiliario, incluida la sección de frutería y la línea de cajas, lo que mejora la circulación dentro de la tienda y facilita una compra más ágil y agradable.

Otra de las grandes novedades es que el supermercado pasa ahora a ofrecer también un surtido de productos de no alimentación. Su oferta abarca librería, papelería, prensa, juguetes y menaje, pensada para complementar la cesta de la compra con artículos útiles para el día a día.

“Un espacio moderno, renovado y eficiente”

"La reforma del supermercado de Canalejas nos permite ofrecer a los salmantinos un espacio completamente renovado, moderno y eficiente, preparado para responder a sus necesidades durante los 365 días del año", señala Óscar Monclús, director de zona de Alcampo en Castilla y León."En cada actuación que llevamos a cabo en la región buscamos adaptarnos al territorio, mejorar el confort de nuestros clientes y fortalecer nuestro compromiso con el entorno", añade.

Con esta actuación, Alcampo continúa avanzando en su plan de modernización de tiendas en Castilla y León, una comunidad estratégica para la compañía donde se han acometido importantes inversiones en los últimos años, con el objetivo de adaptar la red comercial al modelo nacional, mejorar la eficiencia energética de sus tiendas y reforzar su vocación de servicio local.