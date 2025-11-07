Heridos dos hombres de 62 y 29 años tras el accidente entre un turismo y una furgoneta-taxi en Salamanca

Dos hombres de 62 y 29 años han resultado heridos tras la colisión entre un turismo y una furgoneta-taxi a la altura del número 12 de la Avenida Portugal en Salamanca, como han informado desde el Servicio de Emergencias 112.

Las mismas fuentes han señalado que los dos heridos, de carácter leve, son los conductores de ambos vehículos.

Los alertantes han avisado también de que, tras la colisión, han resultado dañados otros vehículos que se encontraban aparcados cerca del accidente.

Se ha dado aviso a la Policía Local de Salamanca, a la Policía Nacional y a Sacyl que ha movilizado una ambulancia de soporte vital básico.

Finalmente, en el lugar, el personal sanitario ha atendido a estos dos varones que han sido trasladados, posteriormente y en ambulancia de soporte vital básico, al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.