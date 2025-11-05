El Ayuntamiento de Salamanca apuesta por convertir el Parque Arqueológico del Botánico en un nuevo referente turístico

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha presentado hoy el proyecto de reacondicionamiento del Parque Arqueológico del Botánico, una intervención que, enmarcada en el Plan Extraordinario de Sostenibilidad Turística, pretende mejorar la experiencia turística en un enclave de gran importancia histórica y arqueológica, creando un nuevo icono para el turismo de la ciudad.

La intervención pondrá en valor los restos arqueológicos para convertirlo en un producto turístico que, formando parte de la Constelación Arqueológica, permitirá presentar una oferta de turismo arqueológico diferenciada y atractiva.

El proyecto supondrá la mejora y transformación de este espacio arqueológico descubierto en 2001, e incluye actuaciones de reparación, conservación y mantenimiento de la vegetación y los caminos del espacio, y acciones de mejora para completar la iluminación. El presupuesto para el proyecto, actualmente en fase de licitación, asciende a 192.722,75 euros, y está previsto que esté culminado en la primavera-verano de 2026.

El proyecto incluye una serie de acciones, como obras de reparación, iluminación y obras complementarias en la urbanización con el objetivo de solventar las deficiencias de mantenimiento y completar recorridos e iluminación de los restos arqueológicos: reparación de caminos y aportaciones de grava en geocelda; con el objetivo de eliminar barreras arquitectónicas, se llevará a cabo la sustitución de bordillos de madera por borduras de acero en todos los caminos, la realización de nuevo camino de comunicación con la zona expositiva y la revisión de las barandillas de cable trenzado.

La plantación de especies autóctonas de árboles y arbustos es otra de las actuaciones destacadas, con el objetivo de crear áreas de descanso y sombra. En cuanto a la iluminación, se contempla el incremento de la iluminación general, la sustitución de proyectores y una nueva instalación en la zona verde.

Constelación Arqueológica

La apuesta por la arqueología y la creación de la Constelación Arqueológica son iniciativas que atraen a más visitantes nacionales e internacionales: el Parque Arqueológico del Botánico toma forma en el Corredor Verde Arqueológico, una propuesta que, junto al propio parque y el yacimiento, engloba el Cerro de San Vicente, sus laderas, la Vaguada y ofrece una experiencia turística inmersiva e innovadora, convirtiendo a Salamanca en un destino de referencia para los amantes de la cultura, la historia, la arqueología y la naturaleza.

Digitalización

En el marco del Plan de Sostenibilidad, se va a llevar a cabo otra intervención. Se trata de reforzar la apuesta por la digitalización en el espacio, con el objetivo de mejorar las prestaciones, la oferta y la experiencia. Se desarrollará un gemelo digital del espacio, que incluirá el escaneado y la vectorización, y permitirá la recreación de los diferentes recursos arqueológicos y patrimoniales.

La experiencia inmersiva en 3D será otra de las novedades, ofreciendo al visitante otra manera de “entrar” en el universo del Botánico.

Desde 2024, el Parque Arqueológico del Botánico, ofrece al visitante variedad de propuestas para disfrutar a través del paseo, visitas libres o guiadas.

Las nuevas tecnologías ofrecen también atractivas propuestas, como las cuatro pantallas digitales ubicadas en el parque, que ofrecen al visitante información detallada en español e inglés a través de fotografías, recreaciones visuales en 3D del Colegio Mayor de Cuenca, del Convento de los Agustinos y de la iglesia de San Pedro y locuciones. Un contenido también accesible mediante lectura fácil, audioguías y vídeos interpretativos en lengua de signos.

Las gafas 3D permiten experimentar cómo era la Salamanca desaparecida y rememorar la primera excavación arqueológica de la ciudad que se llevó a cabo hace casi dos siglos en la plaza de San Bartolomé en busca de los restos de Fray Luis de León.