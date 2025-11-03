La hematóloga María Victoria Mateos y la Asociación de Amas de Casa, propuestas para las Medallas de Oro de Salamanca

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha trasladado a la Junta de Portavoces del consistorio salmantino su propuesta de Medallas de Oro 2025.

Carbayo propone que la máxima distinción de la ciudad sea concedida a la hematóloga María Victoria Mateos. Esta investigadora trabaja en el Hospital de Salamanca dirigiendo la Unidad de Ensayos Clínicos. También es profesora de la Universidad de Salamanca. El alcalde solicita reconocerla por "su brillante trayectoria", destacando especialmente sus trabajos en el tratamiento del mieloma múltiple por lo que es considerada "referente mundial".

Mateos es una de las más prestigiosas científicas españolas en la actualidad. Ha sido incluida los últimos tres años entre los cien mejores médicos de España en la lista Forbes. En 2023 recibió el Premio Castilla y León de Investigación Científica y Técnica. Ese mismo año fue la pregonera de las Fiestas de Salamanca.

La propuesta se completa con otra Medalla de Oro para este 2025. El alcalde propone que sea concedida a la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios. Carbayo argumenta su dedicación de más de 53 años trabajando por la defensa de los derechos de los consumidores salmantinos. Destaca que esta asociación es pionera en el tejido social de Salamanca y también referencia en la lucha por la igualdad de género.

Una vez que la Junta de Portavoces tiene la propuesta del alcalde el proceso se pone en marcha. Antes de su aprobación definitiva prevista para el pleno del 5 de diciembre debe ser sometida a la consideración del Jurado de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Salamanca.