Salamanca, escenario de un videojuego: está inspirado en 1911 y los jugadores recorrerán sus lugares más emblemáticos

'Toymaker: Threads of Joy', el nuevo videojuego de ‘crafting’ ambientado en la Salamanca de 1911

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y cofundador de Uprising Studios, David Iglesias, han presentado este lunes 'Toymaker: Threads of Joy', un nuevo videojuego inspirado en la ciudad que forma parte de las acciones impulsadas por el Ayuntamiento.

Se trata de un videojuego de 'crafting' (fabricación) y gestión en el que los jugadores heredan la tienda de peluches de su madre, tras su misteriosa desaparición.

Ambientado en Salamanca en 1911, el jugador regenta la tienda, crea y vende peluches, y entabla relaciones con distintos vecinos y clientes, personajes únicos inspirados en la ciudad.

La historia del videojuego se inspira en la leyenda de la Cueva de Salamanca, permitiendo a los jugadores recorrer dos caminos narrativos: el del maestro y el de la dama.

Este planteamiento combina la creación artesanal con mecánicas de simulación, gestión de tienda y novela visual, en un entorno lleno de referencias históricas y culturales.

El estudio planea lanzar el videojuego en 2026 en PC a través de la plataforma Stream, donde ya se puede reservar, pero antes deberá terminar de financiarse a través de su campaña de micromecenazgo que saldrá pronto y que también se puede seguir mediante la plataforma Kickstarter.

En el futuro, plantean que este videojuego llegue a más plataformas para que sea "accesible a un público más amplio".

La ciudad de Salamanca no solo es "escenario del juego, sino también su fuente de inspiración". Los jugadores podrán explorar lugares emblemáticos como el Puente Romano, el Mercado de Abastos o la Cueva de Salamanca.

La banda sonora también rinde homenaje a la tradición local con canciones folclóricas y ritmos tradicionales salmantinos, como la charrada o los bailes de Peñaparda.

Un juego diseñado para un público amplio, desde jugadores jóvenes hasta adultos, especialmente aquellos que prefieren una experiencia pausada, creativa y relajante.

El videojuego ha sido desarrollado por Uprising Studios, equipo afincado en Salamanca, creadores de Scarf, título que ya fue publicado en Steam, Xbox y PlayStation, y que consolidó el prestigio del estudio dentro del panorama nacional de videojuegos.