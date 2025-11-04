La Bonoloto deja un buen botín en un pueblo de Salamanca con una lluvia de billetes

El Sorteo de la Bonoloto de hoy no ha dejado acertantes de primera categoría por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo un único acertante podría ganar 600.000 euros.

Sí que ha habido cuatro premiados de segunda categoría (5 aciertos y el complementario) en Málaga, Ourense, Canals (Valencia) y uno en la provincia de Salamanca.

En concreto el boleto se ha sellado en la administración de la calle El Rey,1 de Palacios Rubios. El acertante se va a llevar 34.093,83 euros.

La combinación ganadora ha sido la formada por los números 49-32-27-02-10-41. El complementario ha sido el 28 y el reintegro el 3.