Noche de Halloween con sobresaltos en Salamanca: dos personas heridas en sendas agresiones

El Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León ha gestionado durante la madrugada de este sábado dos avisos por agresiones con heridos en Salamanca capital.

El primero de los sucesos se produjo a las 03:28 horas, cuando se recibió un aviso por una agresión en la plaza del Mercado, donde resultó herido un varón de 24 años.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, Policía Local de Salamanca y personal sanitario de Emergencias Sanitarias – Sacyl, que atendieron al joven y lo trasladaron en una ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Posteriormente, a las 06:09 horas, el 1-1-2 recibió una nueva llamada solicitando asistencia sanitaria por otra agresión ocurrida a la altura del número 57 del Paseo de Canalejas.

En este caso, la víctima fue una mujer de 22 años, que también fue atendida por los servicios de emergencia y trasladada en ambulancia de soporte vital básico al hospital.

Ambos incidentes están siendo investigados por las fuerzas de seguridad.