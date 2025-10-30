Noche de suerte en Salamanca: cae el segundo premio de la Lotería Nacional

Salamanca cierra este jueves con una buena noticia. Y es que un segundo premio de la Lotería Nacional, agraciado con 6.000 euros al décimo y 60.000 a la serie, ha sido vendido en una de las administraciones de la ciudad charra.

En concreto, en la que se ubica en la Avenida Lasalle, 43. El premio ha estado muy repartido, ya que también ha caído en Asturias, Barcelona, Granada, Lleida, Santa Cruz de Tenerife y Sevilla.

El número agraciado ha sido el 50.532, mientras que el del primer premio ha sido el 60.966. En este último caso, los boletos acertantes han viajado hasta Almería, Barcelona, Huelva y Las Palmas.