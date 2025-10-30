Carbayo: "Cada vez más jóvenes encuentran proyectos ilusionantes para forjar su futuro en Salamanca"

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha celebrado este jueves el cambio de paradigma que está sufriendo la ciudad, donde "cada vez más jóvenes encuentran proyectos ilusionantes para forjar su futuro" aquí.

Así lo ha manifestado durante la inauguración del segundo congreso 'Municipalismo y democracia' de la Asociación de Estudiantes Independientes de la Universidad de Salamanca (AEUS).

Un acto donde también ha participado la vicerrectora de Estudiantes, Inclusión, Igualdad y Compromiso Social de la USAL, Marta Gutiérrez, y el presidente de AEUS, Mario Escudero Almagro.

El primer edil ha empezado reconociendo el trabajo de la asociación desde que se fundase en 1985 y no se ha referido únicamente a su trayectoria histórica y presencia en los órganos de gobierno de la institución académica, sino que ha ensalzado también su "capacidad para conectar generaciones y situar a los estudiantes en el centro de las decisiones universitarias".

Para el regidor, Salamanca es hoy una "ciudad de oportunidades" para los talentos jóvenes, tal y como lo "reflejan los datos". Precisamente, ha incidido en que es la provincia que más ha incrementado la intensidad de su empleo tecnológico en los últimos 10 años y en que la capital ha encadenado tres años de crecimiento de población.

Por otro lado, ha hecho referencia a la política de vivienda del Ayuntamiento de Salamanca mediante el Patronato Municipal de la Vivienda y Urbanismo. "En los últimos 7 años hemos construido 329 viviendas de alquiler asequible, el 30% reservadas de forma exclusiva o con carácter preferente para menores de 36 años", ha recordado.

En este sentido, ha garantizado que seguirán en esa línea porque "los pisos para los jóvenes se construyen con hechos". Asimismo, ha querido defender los valores democráticos en estos tiempos "complejos" en los que, en ocasiones, "se ponen en cuestión las instituciones del Estado y en los que, desde cargos públicos, se ven ejemplos poco edificantes que erosionan la confianza ciudadana".

También ha ensalzado el otro gran eje del congreso de AEUS, el municipalismo, "la política de lo cercano, la que escucha y resuelve". Finalmente, García Carbayo ha reivindicado una mejora de las conexiones ferroviarias: "Que se recupere la cuarta frecuencia del tren rápido a Madrid los fines de semana y que se implemente una quinta, e incluso una sexta, porque hay demanda para ello. Que se apueste por la recuperación del tren Ruta de la Plata, que concluya la electrificación de la vía férrea hasta la frontera y que uno de los ramales del tren rápido desde Portugal pase por Salamanca".