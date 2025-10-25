Ayuntamiento de Salamanca y Colegio de Abogados, contra la vulneración de derechos de las mujeres

El Ayuntamiento de Salamanca y el Colegio Oficial de la Abogacía de Salamanca (Icasal) organizan el 28 de octubre la charla-coloquio ‘Mujer mayor y edadismo’, que se celebrará en el salón de actos de El Casino de Salamanca (18:00h). El acceso es libre hasta completar el aforo.

La jornada formativa estará moderada por Inmaculada Sánchez Barrios, responsable de la Comisión de Igualdad en Icasal, y en ella se abordarán las siguientes ponencias: ‘Mujer mayor y edadismo’, impartida por Alba Calvo, agente de igualdad del Ayuntamiento de Salamanca; ‘Edadismo y justicia social’, por Carlos San Juan, médico jubilado; y ¿Qué es el edadismo hacia las mujeres mayores’, por Eleonora del Vallet, directora del Observatorio sobre Derecho de la Vejez y Adultos Mayores en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

La charla coloquio se enmarca en el conjunto de acciones contempladas en el Servicio de Asesoramiento Jurídico gratuito a Personas Mayores, llevado a cabo en virtud del convenio suscrito entre el Ayuntamiento y el Colegio de la Abogacía con el objetivo de prevenir cualquier situación de vulneración de sus derechos y contribuir a mejorar su calidad de vida. Los destinatarios son personas empadronadas en la ciudad de Salamanca con 60 años o más edad, que sean pensionistas, jubiladas o estén en situación de desempleo.

Este servicio ofrece asesoramiento sobre sus derechos y obligaciones, consecuencias jurídicas de actos o negocios que las personas físicas pueden realizar, estudio de soluciones legales, información y apoyo, gestiones extrajudiciales necesarias ante organismos y administraciones, solicitud de medidas previas y, redacción de escritos. Las actuaciones procesales objeto de este convenio alcanzan únicamente a quienes resulten beneficiarios de la justicia gratuita, y se retribuirán al letrado con cargo al turno de oficio.

La atención se presta dos días a la semana, martes y viernes, de 9:30 a 12:30 horas, en el Colegio de la Abogacía (plaza de la Abogacía, 4-5) y es obligatorio la presentación del DNI. La reserva de cita previa se puede realizar a través de las siguientes vías: teléfono 923 26 85 66 y en la web.