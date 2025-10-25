Alerta amarilla por lluvias torrenciales en una provincia de Castilla y León: podrían dejar 15 litros en una hora

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este sábado, 25 de octubre, la alerta amarilla en la provincia de Salamanca por intensas precipitaciones que podrían dejar hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

En el resto de Castilla y León los cielos se van a mantener muy nubosos con precipitaciones persistentes en muchas zonas que van a ser abundantes en la zona del suroeste.

Los termómetros se moverán hoy en las capitales de provincia entre los 18 grados de Ávila y los 15 de León, Palencia y Valladolid, aunque para el domingo se espera una caída brusca de las temperaturas mínimas.

En Soria bajarán hasta los dos grados, en Burgos se quedarán con tres, uno menos que en León y Palencia.