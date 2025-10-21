Salvar una vida tiene premio: medalla de plata para un policía local de Santa Marta de Tormes tras una acción heroica

Un agente de la Policía Local de Santa Marta de Tormes, A.P.G., ha recibido este martes, 21 de octubre, la Medalla de Plata al Mérito de la Policía Local de Castilla y León por una intervención heroica que tuvo lugar el pasado 3 de agosto.

Era ese día cuando el agente conseguía salvar la vida a una mujer que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, en una acción que hoy ha tenido el premio que merece con la concesión de dicha medalla.

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes informaba, a través de sus redes sociales, ese 3 de agosto de la acción del policía local.

“Gracias a la rápida intervención de la Policía Local y los sanitarios, se pudo revertir la situación de una mujer que se encontraba en parada. Cuando uno de los agentes estaba haciendo el masaje, la mujer recobró el pulso, fue estabilizada y trasladada al hospital”, señalaban desde el consistorio de la localidad salmantina.