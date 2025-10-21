Un joven herido tras salirse de la vía con su vehículo en la SA-315 a su paso por Masueco

Un joven de 24 años ha resultado herido este martes tras sufrir una salida de vía con su vehículo cuando circulaba a las 8:46 horas por el kilómetro 26 de la carretera SA-314, dentro del término municipal de Masueco, en la provincia de Salamanca.

Según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, hasta el lugar se desplazó la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, a fin de controlar la circulación en la zona, y efectivos de Emergencias Sanitarias de Sacyl para atender al herido.

Más tarde, a las 14:11 horas se ha producido una colisión entre una furgoneta y un vehículo de movilidad personal reducida en la glorieta Doña Urraca, en Salamanca capital, donde ha resultado herido un joven de 24 años. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local, el Cuerpo Nacional de Policía y Sacyl.