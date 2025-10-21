Los incansables elogios que The Times dedica a Salamanca: “Asequible y en su mejor momento en otoño”

No todos los días se logra salir en The Times, y si encima es para bien, pues ya miel sobre hijuelas. Así que Salamanca puede sacar pecho porque el prestigioso medio británico le ha dedicado un artículo donde todo son elogios.

Para The Times, la ciudad de Salamanca parece “haber surgido de las páginas de un cuento de hadas”.

En primer lugar las alabanzas son para su casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde “deslumbra por la tonalidad miel de sus edificios de arenisca, sus calles adoquinadas y ese aire entre medieval y universitario que la convierte en un destino encantador para un fin de semana tranquilo”.

Lo que hace que Salamanca destaque, según el medio británico, es en primer lugar su accesibilidad.

Dice que “es compacta, se puede recorrer a pie, y ofrece una experiencia cultural de primer nivel sin la masificación de otros destinos españoles”.

Además, asegura que su momento óptimo es el otoño, es decir, ahora mismo. Lo es porque es “cuando la luz, la temperatura y la atmósfera se conjugan para mostrarla casi en su mejor versión”

El patrimonio no pasa desapercibido. Se señalan, por ejemplo, las dos catedrales, la Vieja y la Nueva, “construidas de modo contiguo, un rasgo poco común y que invita a una visita desde su azotea para tener una vista panorámica del conjunto urbano”.

También se menciona el Convento de San Esteban, con su claustro gótico-renacentista y un altar barroco que merece detenerse.

Y como no, la emblemática Plaza Mayor de Salamanca, construida a mediados del siglo XVIII, que se describe como “fabulosamente barroca y bellamente iluminada”, un centro neurálgico para pasear y disfrutar del ambiente nocturno.

La presencia de la Universidad de Salamanca, una de las más antiguas de Europa (fundada en 1218), también llama la atención. Para los británicos: “inyecta vida, juventud y dinamismo a la ciudad.

The Times la describe curiosamente como “Oxford con esteroides”, algo que no se entiende muy bien, y por supuesto habla de la famosa rana tallada sobre una calavera en la portada de uno de sus edificios.

El artículo destaca cómo el otoño es un “momento particularmente evocador” para visitar Salamanca. Lo recomienda por la luz dorada sobre la arenisca, el clima templado y porque tiene menos afluencia que en verano.

Junto a ello, se resalta la “asequibilidad” del destino: tanto alojamientos como restaurantes ofrecen buena relación calidad-precio, algo que contrasta con otras grandes ciudades más saturadas.

Gastronomía

La gastronomía tiene también un papel protagonista en el artículo. Salamanca no es sólo una joya visual, sino también una delicia para el paladar. Por supuesto, se menciona el jamón ibérico como “motivo suficiente para visitar” la ciudad.

Se destacan bares y restaurantes de tapas, algunos con reconocimiento Michelin, y una oferta culinaria que no exige excesivo presupuesto para disfrutarla.

The Times propone un itinerario tipo para un fin de semana en Salamanca. Por ejemplo: comenzar con la visita a las catedrales por la mañana, comida de tapas, tarde de paseo por el casco antiguo o visita al convento, copa en un bar tranquilo y cena en un restaurante que ofrezca la cocina local.

En cuanto al acceso, se informa de que Salamanca está a unas 140 millas (aproximadamente 225 km) al noroeste de Madrid, y ofrece buenas conexiones por tren o autobús.

Eso la convierte en una opción muy viable para una “escapada” desde la capital o como añadido a un viaje por la región de Castilla y León.

Por último, el artículo hace hincapié en que, frente al aluvión de turistas que acuden a ciudades como Valencia o Sevilla, Salamanca logra equilibrar espectacularidad arquitectónica con una experiencia más tranquila y auténtica.