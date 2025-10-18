Barbón insiste en la supresión del peaje de la AP-66 pese a la "discrepancia" del Gobierno: "Tenemos todas las de ganar”

El secretario general de la FSA-PSOE y presidente del Principado, Adrián Barbón, ha insistido este sábado en defender la supresión del peaje de la autopista AP-66 entre León y Asturias a pesar de la "discrepancia" del Gobierno de España y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. "Creemos que tenemos todas las de ganar", ha afirmado en la localidad salmantina de Peñaranda de Bracamonte.

Barbón, que se ha desplazado al municipio para recibir el premio Benedicta Rodríguez, otorgado por las Juventudes Socialistas de Castilla y León, ha destacado que la manifestación de este viernes en Oviedo contra el peaje del Huerna fue "muy singular" porque, a su juicio, "no es habitual que se unan sindicatos y patronal en torno a la misma pancarta".

En ese sentido, el presidente asturiano ha destacado que existe un dictamen "contundente" de la Comisión Europea que a su juicio sostiene que en el año 2000 hubo un Gobierno en España, presidido por José María Aznar, con Francisco Álvarez Cascos como ministro de Fomento, que decidió prorrogar el peaje de la AP-66 de "manera ilegal".

Por ello, Adrián Barbón ha reconocido que esto puede desembocar en un juicio en el Tribunal de Justicia en la Unión Europea. No obstante, con ese dictamen y con las consultas jurídicas que aseguró están haciendo en el ámbito del Principado de Asturias, cree que tienen "todas las de ganar" en ese procedimiento.

"Nosotros dialogamos de forma continua con el Gobierno de España y evidentemente, cuando hay una discrepancia, pues tenemos posturas diferentes y no pasa nada. El Gobierno de España defiende los intereses generales de España, el Gobierno de Asturias, y en este caso, yo como presidente defiendo los intereses de Asturias", ha zanjado Barbón, acompañado por la vicesecretaria del PSOE de Castilla y León, la leonesa Nuria Rubio.