Michel Poulain, gurú de la longevidad, desvela en Salamanca las siete claves para vivir mejor: "No es azar"

Muchas personas se preguntan cuáles son las claves para vivir más años. Los trucos para llevar una vida mejor y más feliz. Y, aunque algunas personas ya han revelado algunos de ellos, el referente mundial en longevidad, Michel Poulain, ha dado todos los detalles durante una charla en Salamanca.

El Centro Internacional sobre el Envejecimiento, promovido por la Fundación General de la Universidad de Salamanca, ha reunido un nuevo capítulo de conversaciones donde la longevidad ha sido el eje central.

El demógrafo belga y co-creador de las Zonas Azules, Michel Poulain, ha explicado por qué en determinados lugares del mundo -desde Cerdeña hasta Okinawa o Costa Rica- las personas viven más años con una buena calidad de vida.

"La clave no está en el azar, sino en estilos de vida saludables, fuertes lazos comunitarios y entornos sociales y culturales que sostienen el bienestar", afirma.

El objetivo de este encuentro era conocer cómo aplicar esas enseñanzas para construir sociedades capaces de promover una longevidad consciente y saludable.

Poulain ha explicado cómo el concepto que identificó junto a Gianni Pes en Cerdeña, se ha convertido en un referente mundial. "Estos territorios demuestran que la longevidad no es un fenómeno fortuito, sino el resultado de hábitos de vida saludables, redes comunitarias sólidas y culturas del cuidado que sostienen el bienestar", explica.

En este sentido, el profesor emérito de la Universidad Católica de Lovaina y fundador de la organización sin ánimo de lucro Living Blue Zone ha desvelado las siete claves para una mayor longevidad.

Entre ellos, está "comer sano, pero sin una dieta especial, simplemente no pasarte y consumir comida local y natural".

Por otra parte, "moverse, hacer deporte, aunque no sea de forma excesiva, sino algo tan sencillo como ir andando al trabajo". Lo tercero es "evitar estrés en la medida de lo posible y dormir bien". Lo cuarto es "tener contacto con la familia, lo que se une a la quinta clave que es crear una comunidad con la gente que te rodea, tus amigos o vecinos".

"También es importante respetar al planeta y a la naturaleza. Y, por último tener un propósito en la vida", ha finalizado.

Por su parte, el periodista Jesús Ruiz Mantilla, encargado de moderar la mesa, ha subrayado la importancia de la presencia de Michel Poulain en Salamanca: "Nos ha demostrado que la longevidad no es una cuestión de genética o avances médicos sino de cómo vivimos, cómo nos cuidamos unos a otros y de cómo construimos nuestra comunidad".