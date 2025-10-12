Una explosión en una vivienda deja un hombre herido e inconsciente en Cespedosa de Tormes

Un hombre de 56 años ha tenido que ser trasladado de urgencia al hospital tras la explosión de una vivienda situada en el número 20 de la calle Portugal de Cespedosa de Tormes (Salamanca).

El suceso se produjo sobre las 22:46 horas de este sábado, 11 de octubre, cuando el centro de emergencias del 112 Castilla y León recibió una llamada informando de la explosión producida en una estufa de leña y solicitando asistencia para un hombre que había resultado herido y se encontraba inconsciente.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó la Guardia Civil de Salamanca, los Bomberos de la Diputación provincial, un equipo médico de Guijuelo, una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico. Además, el 112 informó del suceso por protocolo a las empresas suministradoras de energía.

Al llegar, los servicios de emergencias atendieron al herido, que posteriormente fue trasladado en UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.