Salamanca amplía las zonas de juegos infantiles: un nuevo minicampo de fútbol en Labradores
El consistorio también avanza obras de ampliación en la Plaza de Carmelitas y el Parque de los Jesuitas.
Más información: Salamanca contará en 2026 con un aparcamiento para autocaravanas y furgonetas cámper de 4.000 m²
El Ayuntamiento de Salamanca está desarrollando su plan de mejora de los parques y plazas de la ciudad para convertirlos en espacios más saludables y disfrutables para el ocio familiar.
La última actuación destacada ha tenido lugar en el barrio Labradores, donde, atendiendo a una petición de padres y madres, se ha ampliado la zona de juegos infantiles con la incorporación de un minicampo de fútbol.
Próximamente, el consistorio tiene programado el inicio de obras de ampliación de las zonas de juegos infantiles en dos puntos neurálgicos de la ciudad: la Plaza de Carmelitas y el Parque de los Jesuitas.
Desde el 2019 se han reformado más de 70 plazas y parques de la ciudad, con una inversión total que asciende a cerca de 12 millones de euros.