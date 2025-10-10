El PSOE de Salamanca denuncia "dejación de funciones" en la Escuela de Tauromaquia tras los casos de acoso y bullying

Fernando Rubio y Miryan Tobal en la rueda de prensa del PSOE de Salamanca Fotografía: PSOE Diputación de Salamanca

El grupo socialista de la Diputación de Salamanca ha denunciado "dejación de funciones" y ha pedido "formación a todos los trabajadores" y un "protocolo de actuación" tras conocerse un presunto caso de bullying y otro de acoso sexual en la Escuela de Tauromaquia.

Este jueves, EL ESPAÑOL de Castilla y León les contaba que la polémica sacudía a la Escuela de Tauromaquia de la Diputación de Salamanca tras denunciarse presuntos casos de acoso sexual y bullying en el centro, ante el “silencio institucional” de la institución provincial ante los presuntos hechos.

La Diputación de Salamanca emitía un comunicado horas después en el que “rechazaba categóricamente cualquier acusación de inacción o encubrimiento” y afirmaba que la gestión de los hechos “se había realizado con la máxima diligencia, responsabilidad y dentro del marco legal que ampara a las partes implicadas”.

Según apuntaba la versión oficial, el primer caso mencionado, relativo a un presunto episodio de acoso sexual entre alumnos, se produjo “fuera del horario y de las instalaciones de la Escuela".

En el comunicado se apunta que, en cuanto el equipo directivo tuvo conocimiento de la situación, se “adoptaron las medidas oportunas de manera inmediata, abriendo la Diputación un “expediente administrativo” para “recabar toda la información de ambas partes”.

En lo que tiene que ver al segundo asunto, el de un “presunto caso de bullyng docente”, la Escuela de Tauromaquia ha negado “rotundamente conocer comportamiento inadecuado o vejatorio por parte del profesorado”.

En la mañana de este viernes, 10 de octubre, el PSOE de Salamanca ha valorado la situación apuntando que es “muy preocupante que las presuntas víctimas por acoso sexual y bullying digan que la Diputación ha silenciado este asunto y lo ha querido dejar pasar”.

“Protección a las víctimas”

Los socialistas han añadido que “no están para acusar a nadie” porque “siempre está la presunción de inocencia por delante” pero en “casos así siempre tiene que prevalecer la protección a las víctimas, con mayor razón porque se trata de menores y de acusaciones graves”.

Eso es lo que ha comenzado apuntando el portavoz del PSOE en la Diputación, Fernando Rubio, que se ha referido así a la denuncia de dos familias en la Escuela de Tauromaquia de Salamanca en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por Miryan Tobal, diputada provincial.

“Que dos menores se hayan declarado víctimas por acoso sexual y ‘bullying’ es algo que nos parece muy grave, como para darle una importancia real y ponerlo en lo más alto de la escala de valores de la Diputación”, aseguró Rubio, quien criticó la “inacción” del Partido Popular.

“Las cosas se han hecho con muy poca diligencia y nos parece insultante que la Diputación solo se haya dado prisa para defenderse con un comunicado como el enviado a los medios”.

Los hechos datan de mediados del mes de junio, cuando la familia denunciante por acoso sexual informó al diputado delegado de la Escuela. Tras conocer este hecho, el PSOE lo llevó a la Comisión de Cultura, pero el diputado “estaba de vacaciones”. A su regreso, se volvió a llevar a esa Comisión “sin obtener una respuesta al respecto”, apuntan los socialistas.

El grupo socialista siguió investigando y solicitó en el mes de agosto hechos y realidades ante este tema “tan grave” y “hasta ese momento no se abrió un procedimiento jurídico en la Diputación”, apuntan.

“Esta institución debió actuar nada más conocer los hechos y no esconderse. De hecho, es el PP el que debería estar aquí dando explicaciones para garantizar a las familias que todo se va a solucionar por el bien de todas las partes”, explicó Rubio.

“Que la Diputación haya estado callada es algo que nos parece muy grave, con familias que se sienten gravemente dañadas por este hecho. Pero, lo más preocupante, es que no exista ningún tipo de protocolo de actuación ante hechos como estos”, ha denunciado el portavoz socialista.

Para Rubio, cualquier entidad involucrada en la educación de menores debe tener “un protocolo para salvaguardar la integridad de las víctimas”. Y, por eso, han propuesto un decálogo de buenas prácticas para evitar que esto ocurra”, concluyó.

“Pedimos formación en acoso para todos los trabajadores”

El grupo socialista en la Diputación ha propuesto, además, que se lleve a cabo una “formación específica para los profesores y director de la Escuela de Tauromaquia, además de todos los trabajadores de esta institución, para saber cómo actuar en casos tan graves como estos”.

Así lo aseguró la diputada provincial, Miryan Tobal, quien explicó que aún “seguimos esperando a que la Diputación salga a explicar lo que ha ocurrido”.

Tobal recordó que ya en 2023, el PSOE pidió en Comisión de Cultura que se realizara un “protocolo antiacoso claro para cualquier actividad de la Diputación y la contestación del diputado de Deportes, también de la Escuela de Tauromaquia, es que esos protocolos ya existían”.

Ahora, dos años después de esta respuesta la realidad es que existen dos denuncias, “una por acoso sexual a una menor de 13 años y otra de acoso por ‘bullying’ a otro menor de edad, al no existir ningún protocolo de actuación en estas actividades ante situaciones tan sensibles, se han tomado decisiones totalmente improvisadas, dejando a ambos menores en una situación clara de desprotección”, indicó la diputada provincial.

Tobal explicó que, después de un mes solicitándose una reunión con los responsables de la escuela se logró materializar, tras una Comisión de Cultura en agosto “muy tensa” por este asunto, ante la pasividad de la Diputación.

“Ha habido una clara dejación de funciones por parte del diputado; si no es por las presiones del PSOE, la reunión nunca hubiese tenido lugar. Lo más grave es que los padres consideran con estas actitudes que la Diputación estaba durmiendo el tema porque no se ha tenido prisa en ningún momento en solventar la situación”, denunció Tobal.

Por último, la diputada socialista aseguró que la denunciante ha vuelto a coincidir con el denunciado en una actividad de la Escuela. “Esto es inaudito en cualquier centro escolar o universidad”.