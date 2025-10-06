Una colisión entre tres vehículos bloquea el tráfico en la N-620 a su paso por Salamanca

Una colisión múltiple entre tres turismos pasadas las ocho de la tarde de este lunes han complicado mucho el tráfico en Salamanca.

Los vehículos siniestrados han bloqueado la N-620 a su paso por la capital charra. El accidente ha ocurrido en la rotonda del Barrio de Buenos Aires con el Recinto Ferial de la Diputación de Salamanca. Se trata de la zona conocida como El Polvorín.

Tras el aviso a los servicios de emergencia se han desplazado efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local con el objetivo de poder restablecer el tráfico lo antes posible.

También ha llegado al lugar un equipo del Sacyl para atender a los ocupantes de los tres vehículos accidentados.