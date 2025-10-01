Salamanca apuesta por un envejecimiento activo y contra la soledad que afecta a sus mayores

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha presidido hoy la celebración del Día Internacional de las Personas Mayores en un acto en el Ayuntamiento. Miembros de las asociaciones de mayores leyeron un manifiesto en defensa de sus derechos, con la presencia de la concejala Isabel Macías, el presidente de Famasa, Francisco Gómez, y el Defensor del Mayor, Jesús Sánchez.

García Carbayo ha trasladado a los asistentes un "afectuoso abrazo en nombre de todos los salmantinos y de los profesionales que los atienden a diario" en los centros municipales Tierra Charra, Juan de la Fuente y Trastormes, así como en otras instalaciones de la ciudad.

El regidor ha asegurado que la ciudad "está muy orgullosa de las personas mayores, al igual que ustedes también lo están de la ciudad que hemos construido con esfuerzo y compromiso".

Por ello, el alcalde ha recordado que Salamanca ha sido reconocida como Ciudad Amigable con las Personas Mayores por la OMS por su compromiso con el envejecimiento saludable y la cultura del ‘Buen Trato’.

El regidor también ha destacado que el Ayuntamiento ha incrementado la inversión en servicios de dependencia para "hacer la vida un poquito más fácil" a 8.000 personas usuarias de teleasistencia, ayuda y comida a domicilio.

En materia de movilidad, García Carbayo ha subrayado que la ciudad cuenta con una red de transporte público que conecta todos los barrios y mantiene tarifas entre las más asequibles de España. Además, destacó la disponibilidad de un hospital de referencia y centros de salud equipados con tecnología avanzada.

El alcalde ha concluido afirmando que el objetivo municipal es avanzar hacia "una ciudad más respetuosa con las personas mayores, más inclusiva y más comprometida en la lucha contra la soledad no deseada y el aislamiento social".

En este marco, García Carbayo ha resaltado el programa ‘Salamanca Acompaña’, que desde su inicio hace cuatro años ha atendido a más de 400 personas y se ha consolidado como uno de los mejor valorados por su calidad asistencial.