El histórico e imponente palacio de Salamanca que podrás ver en la nueva serie de Prime Video: "Es un escaparate de la ciudad"

La ciudad de Salamanca ha vuelto a convertirse en un gran escenario de rodaje gracias a una nueva serie de Prime Video que verá la luz este mismo viernes, 3 de octubre, en la citada plataforma para España, Andorra y Portugal, así como en CyLTV.

Una producción que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca y en la que la capital charra se exhibe como un personaje más a través de su preciado y valioso patrimonio, presente en numerosas escenas de los seis capítulos que conforman esta primera temporada.

Se trata de Zoomers, un proyecto audiovisual que se rodó en el verano de 2024 con 800 figurantes contratados en la ciudad, alumnos de los grados de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Salamanca (USAL) y la Universidad Pontificia (UPSA), y un elenco de primer nivel con figuras destacadas de la talla de Biel Rossell, Adrián Luque y Rubén Fernández.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, con parte del elenco de 'Zoomers' Ayuntamiento de Salamanca

A estos se suman Azul Guaita, Berta Castañé, Itziar Atienza, Adrián Luque, Cosmo González, João Bettencourt, Rubén Fernández, Luna Bengoechea y Héctor de Miguel.

Producida por Dynamo, la serie se centra en la llamada generación Z y todos los contratiempos y problemas a los que se han tenido que enfrentar en los últimos años antes de terminar sus estudios. Desde la pandemia, hasta "el cambio climático", entre otras crisis.

Esta, además, ha supuesto un nuevo reto para el Ayuntamiento de Salamanca en materia de rodajes, ya que implicó el trabajo de diferentes áreas, entre las que se incluyeron Turismo, Mantenimiento, Urbanismo, Medio Ambiente, Ingeniería Civil, Cultura, Alumbrado, Policía Administrativa y Policía Local.

Desde un prisma de humor negro con drama generacional y bajo la dirección del zamorano Óscar Pedraza, Zoomers narra la historia de Javi, un joven de 18 años que, tras una tragedia personal, elige Salamanca para estudiar en la universidad.

En sus primeros días, conoce a un grupo de estudiantes que afrontan su día a día entre los retos que les plantea su llegada a la universidad: nuevas amistades, idilios amorosos y un sinfín de situaciones incómodas, mientras conviven en un Colegio Mayor.

“Zoomers no es una producción más rodada aquí. Es también una oportunidad de oro para mostrar la ciudad a un público muy concreto, la denominada generación Z”, expresó el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, este martes con motivo del preestreno de la serie celebrado en la ciudad charra.

A lo que añadió: "Cada escena de la serie es un escaparate de la arquitectura, la vida urbana y de ese intangible del que tan orgullosos estamos: el espíritu salmantino, que combina tradición y modernidad, conocimiento y emprendimiento, patrimonio y futuro".

Localizaciones

Y es que, son varios y muy emblemáticos los rincones de Salamanca que se han colado en la nueva serie de televisión que busca conectar con todos aquellos jóvenes que han crecido en una época marcada "por la incertidumbre".

Así, a lo largo de los seis episodios de esta primera entrega, los espectadores podrán disfrutar de históricas e imponentes localizaciones como el Palacio de Anaya, un lugar de interés histórico y uno de los pocos edificios de la ciudad charra de estilo neoclásico, que actualmente alberga la sede de la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca.

A este se suma la transitada calle Compañía, que conecta la Plaza de las Agustinas con la Universidad Pontificia.

Calle Compañía de Salamanca Castilla y León Film Commission

Situada en el centro histórico de la ciudad, es una de las más famosas por su impresionante arquitectura, llegando a albergar numerosos puntos de interés como la Casa de las Conchas, la Clerecía, la iglesia de San Benito y los conventos de Madre de Dios y de las Agustinas.

Zoomers también ha instalado su set de rodaje en el edificio I+D de la Universidad de Salamanca, ubicado en el número 2 de la calle Espejo, así como en la biblioteca universitaria San Abraham Zacut, entre otros.

Escenarios muy representativos de la ciudad, que ahora llegarán a miles de hogares españoles y del extranjero de la mano de una serie que promete conquistar a personas de todas las edades a través de "una mirada honesta sobre una generación que nació con las nuevas tecnologías".