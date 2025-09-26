Lumbrales dona a los afectados por el incendio de Cipérez los 3.000 euros recaudados en una comida solidaria

El Ayuntamiento de Lumbrales (Salamanca) donará a los afectados por el incendio de Cipérez todo lo recaudado en la comida popular solidaria celebrada en el municipio el pasado 30 de agosto.

Se consiguió reunir 3.224 euros mediante la venta de 900 papeletas entre los asistentes y donativos realizados por los vecinos de la localidad.

El dinero servirá para costear paja y pienso para el ganado de las zonas afectadas por el fuego. Así se ha decidido después de escuchar las necesidades planteadas por los ayuntamientos, asociaciones y explotaciones ganaderas dañadas por las llamas.

El Ayuntamiento de Lumbrales no dudó en dedicar esta tradicional comida popular a conseguir dinero para los afectados por los incendios, que devastaron el territorio unos días antes de la fecha en la que estaba prevista su celebración.

La cita solidaria ha conseguido aumentar la participación de los vecinos respecto a la asistencia de años anteriores.

Un incendio histórico

El incendio de Cipérez de este 2025 ha sido el más grande de la historia de la provincia de Salamanca. Afectó a una decena de municipios calcinando a más de 11.000 hectáreas. El fuego se originó el 13 de agosto y llegó a alcanzar el nivel 2 de gravedad.

En los días siguientes obligó a desalojar a medio millar de vecinos de las localidades de la zona como Gejo de los Reyes, Cerezal de Puertas y el Groo.

También obligó al desalojo de la residencia de ancianos de Villaseco de los Reyes. El incendio fue controlado el 24 de agosto tras once días de duro trabajo de decenas de medios aéreos y terrestres.