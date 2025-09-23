Cortes de tráfico en el Paseo de la Estación por la renovación de tuberías: un carril por sentido durante un mes

Plano de las obras en el Paseo de la Estacion de Salamanca Ayuntamiento de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca arranca este miércoles, 24 de septiembre, las obras de renovación de tuberías de abastecimiento de agua en el paseo de la Estación.

Unos trabajos enmarcados en el intento del Consistorio de prevenir la rotura de tuberías y mejorar la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos en diferentes barrios de la ciudad.

La actuación se llevará a cabo entre las glorietas del Coronel Antonio Heredero Gil y Río Miño, dando continuidad a las obras ejecutadas en 2023 desde el Parque de La Alamedilla, y obligará a realizar un estrechamiento de la calzada para dejar solo un carril de circulación por sentido. Una medida que se alargará aproximadamente un mes.

Según informan desde el Ayuntamiento, estas obras forman parte de un proyecto conjunto con la renovación de la calle Pozo Amarillo, que cuenta con una inversión total de 367.119,24 euros, y se suman a las ya puestas en marcha en el barrio Vidal, así como a la urbanización del barrio La Vega y de la calle Gran Capitán.

Del mismo modo, recuerdan que este año ya se han renovado las redes de agua en los barrios Chamberí, Pizarrales, Blanco, Chinchibarra, Prosperidad y hasta final de año se llevarán a cabo más obras en El Rollo, Pizarrales y Chamberí.

De este modo, en total, el Ayuntamiento renovará este 2025, 11.544 metros de tuberías en 69 calles de 10 barrios con una inversión total de casi 3,7 millones de euros.

Con ello, la renovación de tuberías comprometida durante el actual mandato superará los 15,6 kilómetros de longitud en 74 calles con una inversión total en torno a 4,8 millones de euros, sumándose así a la ejecutada durante el mandato anterior, cuando se renovaron cerca de 21,5 kilómetros de tuberías en 106 calles de la ciudad con una inversión total superior a 8,7 millones de euros.

Y es que, según informan, la renovación de la red de abastecimiento de agua desde la puesta en marcha del sistema de Gestión Activa de Presiones (GAP) en 2017 ha propiciado un ahorro neto de superior a 18,8 millones de metros cúbicos de agua, una cantidad que supera el suministro para toda la ciudad de Salamanca durante el año 2024.

Ahora bien, las mejoras no sólo han permitido sustituir las tuberías actuales y ahorrar agua, mejorando el servicio para los vecinos, sino que además evitan las molestias como consecuencia de las roturas en la red.

Tanto es así, que en 2024, las roturas se redujeron un 17,4% respecto al año anterior, y un 56,1% respecto al año 2017, en que se puso en marcha el GAP, mientras que en el primer semestre de 2025, las roturas registradas, 49, son un 43% menos que antes de la implantación del sistema.

Un sistema inteligente que regula la presión en la red cuando hay menor demanda de agua y optimiza esta presión según demanda, aumentando en 16 años la vida útil de las tuberías, según apunta el Ayuntamiento.

A él llegan a diario más de 10.000 datos que permiten tener monitorizada la red de forma permanente para mejorar la calidad del servicio evitando averías, y minimizar las pérdidas y los sectores afectados en caso de que estas se produzcan.