Una reyerta en una popular zona de ocio de Salamanca se salda con un herido con cortes y un detenido

Un hombre ha sido detenido en Salamanca en la madrugada de este domingo, al protagonizar una reyerta en la que participó, al menos, otra persona, como aseguran fuentes de la Policía Local en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Los hechos ocurrieron a las 6:30 horas del domingo, 21 de septiembre, en la calle Bordadores, en una popular zona de ocio nocturno de la capital salmantina.

Los agentes municipales colaboraron con la identificación del sujeto cuya detención fue llevada a cabo por agentes de la Policía Nacional.

La pelea, entre dos personas, se saldó con otro herido que presentaba cortes realizados con elementos de cristal.

Además, la Policía Local de Salamanca tuvo que acudir a la calle La Alberca a levantar un acta en un establecimiento público tras realizar la pertinente medición de ruido ante las molestias denunciadas por los vecinos.

Finalmente, los policías municipales pusieron un par de multas por controles de alcoholemia con resultado positivo en la plaza de España, a la 1.29 horas, y en la Gran Vía, a las 5.35 horas, respectivamente.