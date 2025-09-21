El ‘Galleo del Bu’ de Morante y el toreo en redondo de Borja Jiménez cierran la feria de Salamanca

Crónica de Jaime González

En Salamanca se sabe que cuando están todos los detalles minuciosamente aplicados en la escena se sabe que algo acontece, ese algo, se llama José Antonio. Y es que no hay nadie, ningún torero que cuide tanto los pequeños detalles de la tauromaquia como Morante de La Puebla.

En cuanto salen a vaciar la plaza los alguacilillos, suena el pasodoble ‘Mi Salamanca’, canción que popularizó el artista local Rafael Farina a principios de la segunda mitad del siglo XX. Muy bien inspirado ese pasodoble en un día como hoy, puesto que se trata de 21 de septiembre, onomástica de San Mateo, es considerado el día de la provincia de Salamanca. El día de la antigua ‘Corrida de la pana’ en la capital del Tormes.

Toreo a la verónica de Morante de la Puebla con una estética que quita el sentido, rehúye el caballo el toro de nombre , en su primera acudida al caballo, en lo restante, tres varas de categoría, tanto por la colocación del mago Morante con su magia de genio de la lámpara, como por la ejecución del picador y la bravura del toro.

Toreo clásico Morante de la Puebla con el capote BMF TOROS

Sensacionales tandas por el pitón derecho del genio de La Puebla, haciendo vibrar los cimientos de la centenaria plaza, el pitón izquierdo sin embargo es harina de otro costal, brusco, terco y colón, Morante vuelve a armar la muleta ante las impertinentes embestidas por ese pitón, volviendo a la calidad y la magia con esa despaciosidad y elegancia que tanto caracteriza al cigarrero. Suerte suprema con tres pinchazos y una media estocada rematada con el empleo del verduguillo. Ovación.

“Resistenoches” es el segundo toro de la tarde, un precioso negro bragado y chorreado de La Ventana del Puerto, conducido por Alejandro Talavante a la segunda raya de picar sin colocarlo correctamente y siendo picado por delante de la primera línea del varilarguero, recibiendo el animal una severa vara. Sin embargo, al segundo puyazo ya acudió con más alegría y empujando al peto de Manuel Cid.

Bonito quite por chicuelinas rematado con una media de Borja Jiménez. Detalles del extremeño con la muleta, con grandes pases por ambos pitones, despertando al ritmo de “Martín Agüero” a una plaza fría por la bajada de temperaturas y por el éxtasis que supuso la muleta de Morante en el toro anterior, después del jamón ibérico de Guijuelo, sabe a poco el jamón serrano de Extremadura. Gran toro de La Ventana del Puerto, sin duda. Pinchazo y estocada desprendida. Ovación tras aviso y descabello.

Saludo capotero de Borja Jiménez toreando a la verónica a un precioso toro colorao, ojo de perdiz y calcetero de nombre “Mijero” de la ganadería de Domingo Hernández. Bien colocado al caballo por el torero de Espartinas antes de las dos varas, ambas de dos picotazos, el primero más largo que el segundo. Es en el tercio de banderillas cuando el burel empieza a abrir la boca. Brindis de Borja a su apoderado, el matador de toros salmantino, Julián Guerra. Inicia el sevillano su faena de muleta con la muleta montada en el tercio, a la altura del tendido 6. Gran faena, ensalzando las virtudes del toro, su nobleza y su clase, aunque escarbe en algunos momentos de la lidia. Pinchazo y pinchazo hondo. Ovación tras aviso y descabello.

Recibe Morante con su espectacular capote por “tijerinas” rematado con esa característica media del cigarrero con el capote cerrado. Penúltima línea, entrando bien a varas, sorprende a todos Morante con esas cosas de los genios, sacando al toro del peto del caballo con el quite que patentó José Gómez Ortega del “Galleo del Bu”. La gente enloquece con José Antonio, este inicia con la muleta pegado a tablas bordando el toreo al ralentí, con arte, ¡esto es arte!

Aplausos y reconocimiento del público charro. ¡Arranca a sonar “Manolete”! Y los muletazos de José Antonio se tornan cada vez más caros, obviando las inclemencias del clima, el aire va a más, al contrario que el toro que se encuentra dominado y se raja en dirección a tablas. Estocada en lo alto. El toro cae sin puntilla. Vuelta al ruedo tras una fuerte petición de oreja.

“Esaborío” de Hermanos García Jiménez es el quinto de la tarde, pronto empieza a mostrar signos de flojera, en la línea de la Casa Matilla. Lejos de esperar a ver si la cojera del animal es de ‘calambres’, el presidente sucumbe a los ánimos del público y saca el pañuelo verde.

En su lugar aparece “Trapero” de Garcigrande, un bonito bocidorado de 507 kilos. Alejandro Talavante lo recibe a la verónica sin adornos. El de Garcigrande derriba al caballo tras la mala ejecución de la primera vara, más bonita, sin embargo, la alegría del toro al tomar el segundo puyazo de largo, desde la última raya de cal. Buenos pares de la cuadrilla del extremeño.

Suena ‘Concha flamenca’ en la faena de muleta de Talavante, faena mecida en la torera división de opiniones entre pitos y aplausos. Faena entera del pacense en los medios con tandas variadas y algunos detalles. Bernardinas con la muleta montada para cerrar faena y un elegantísimo cambio de mano para rematarla. Estocada en todo lo alto. Oreja.

Alejandro Talavante corta una oreja al quinto toro de Garcigrande. BMF TOROS

Elegantes lances de Borja Jiménez al sexto de la tarde, de nombre “Caracola” del hierro de Carmen Lorenzo, este y el anterior, los dos únicos reseñados en la revista ‘La Mariseca’ de todo el encierro presentado a concurso. Dos picotazos del picador Tito Sandoval, el primero mal ejecutado, como el primer par de banderillas a cargo de José Luis Barrero, no así el resto de palos.

Grandes y ceñidísimos muletazos, luciendo al toro de largo, templando con creces las embestidas de un gran animal del hierro de la esposa de Pedro Gutiérrez “El Niño de la capea”. Bordando el sevillano la tauromaquia del temple y el toreo en redondo con ambas manos. Pinchazo y estocada. Oreja tras aviso.

Oreja para Borja Jiménez en el toro que cerró la Feria de Salamanca. BMF TOROS

Finaliza el festejo con el fallo del jurado. Jurado cuyos miembros no han sido publicados por cierto, ni en la web de la empresa, ni en las redes sociales, ni en la revista ‘Lances’, siendo el siguiente:

Mejor lidiador: Javier Ambel

Mejor picador: Ángel Rivas

Mejor toro: “Corchoso” de la ganadería de Garcigrande.

Y concluye la feria de Salamanca, como todo acaba. Todo, menos los muletazos que ha pegado Morante, que se cree que siguen reventando la plaza, una feria de grandes entradas, las mejores las de las tardes de Morante, la del pasado viernes y la de hoy, pero sin ningún lleno de “no hay billetes”.

Una feria con buenos detalles, bregados con optimismo para el futuro, con puertas grandes las cuatro primeras tardes, también con historias para olvidar, como esas ansias de la empresa en derivarnos a la tauromaquia de la vecina Portugal, primero con el indulto pedido jersey gris en mano de manera colérica por parte del empresario Pablo Chopera y luego con la configuración de un festejo de rejones en el que parte de su atractivo eran unos forcados sin guión ni tablilla en el orden de lidia, siendo, como era de esperar, no autorizado por la Junta de Castilla y León.

Esperemos que la empresa BMF Toros meta solo en la coctelera las cosas buenas y nos prepare una feria de mayor calidad para 2026 y un festejo, ya que nos hemos metido en harina, por San Juan de Sahagún. Y como diría el maestro Luís Falcón: “¡Ay!”

Hasta el año que viene querida Glorieta.

Feria de Salamanca. BMF TOROS

Ficha técnica del festejo

Plaza de Toros de Salamanca. Feria de la Virgen de la Vega. Día de la Provincia. 6ª de abono. Corrida concurso de ganaderías. Rozando el lleno. Toros de Garcigrande, La Ventana del Puerto, Olga Jiménez, Hnos. García Jiménez, Domingo Hernández y Carmen Lorenzo para los diestros:

- Morante de la Puebla: ovación y vuelta al ruedo tras fuerte petición.

- Alejandro Talavante: ovación y oreja.

- Borja Jiménez: ovación y oreja.

*Incidencias: Pitos al presidente tras negarse a conceder la oreja a Morante en el segundo de su lote. Todos los toros han recibido palmas en el arrastre.