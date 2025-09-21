A la cárcel dos hombres que sumaban más de 100 antecedentes por robos en coches rompiendo ventanillas

La Policía Nacional de Salamanca ha detenido a dos individuos por robar en el interior de vehículos. Dos detenciones que se han producido en intervenciones distintas. Tras pasar a disposición judicial ambos ingresaron en prisión.

Uno de ellos fue detenido cuando, tras recibir una llamada telefónica en dependencias policiales se dirigieron al lugar varias dotaciones en servicio.

El alertante había visto a un individuo que se encontraba merodeando entre varios coches con una linterna y que había accedido a uno tras romper una de sus ventanillas.

A la llegada de los agentes al lugar observaron como un turismo aparcado en la vía pública, tenía fracturada la ventanilla.

Pudieron comprobar también que en su interior se encontraba un individuo revolviendo las distintas partes de coche y que tenía la cara manchada de sangre como consecuencia de un corte que sufrió al fracturar el cristal para acceder a su interior.

Por todo ello, y al entender los actuantes que se encontraban ante la comisión de un delito de robo con fuerza en interior de vehículo procedieron a su detención e intervención de todos los efectos y de su traslado a dependencias policiales.

Asimismo, se ha producido la detención de otro individuo que cometía habitualmente hechos similares a los descritos, todo ello dentro de otra intervención distinta y tras arduas labores de investigación.

Entre los dos detenidos en estas operaciones superaban con creces el centenar de antecedentes por robos en interior de vehículo.

Ambos habían sido detenidos varias veces en las últimas semanas por hechos similares. En algunas de estas detenciones participaron como ya viene siendo habitual funcionarios de Policía Local.

Tras la realización de todos los tramites documentales oportunos en dependencias policiales los dos individuos pasaron a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Salamanca, ingresando ambos posteriormente en prisión.