Más de 855.000 personas consumieron en la Feria de Día de Salamanca: "Orgullosos de nuestros hosteleros"

Imagen del día que se inauguró la Feria de Día 2025 de Salamanca. Luis Cotobal

Más de 855.000 personas consumieron durante la Feria de Día de Salamanca que se celebró entre el 4 y el 15 de septiembre con motivo de las ferias de Santa María de la Vega. Ese es el principal dato que el presidente de la asociación de hosteleros de Salamanca, Jorge Carlos Moro Corredera, ha dado a conocer durante la presentación del balance de esta edición.

Según ha explicado Moro Corredera, ha sido el segundo fin de semana de la feria, el que comprendió el 12,13 y 14 de septiembre, el "más positivo" de los dos.

No obstante, al ser el lunes festivo se alargó el primer fin de semana y eso ha supuesto una mejora de los datos con respecto al año anterior. El día de mayor afluencia fue el 13 de septiembre, en el tramo horario entre las 21:00 y las 00:00 horas.

Durante los 11 días de Feria de Día, se han llevado a cabo un total de nueve actuaciones musicales, celebrándose la mayoría en Alamedilla, y ocho charangas que han recorrido principalmente la Plaza de los Bandos y la Plaza del Mercado.

Tal y como ha destacado el presidente de los hosteleros, todas las actividades han tenido "una gran acogida del público", especialmente familiar.

Además, han concluido que hay que incorporar, en coordinación con la programación municipal, las actuaciones que se desarrollen durante el periodo de ferias, ya que "complementan con grupos salmantinos la programación de actividades".

Moro Corredera ha destacado que la zona de la Alamedilla, que desde hace cuatro años venía registrando descensos, los hosteleros han apostado por la misma hasta "revitalizar la ubicación y convertirla en lugar de encuentro familiar".

Todo ello a través de actividades musicales para todas las edades y un gran ambiente durante las ferias y fiestas. Desde la asociación han mostrado su agradecimiento a los seis hosteleros que regentan el Paki Palla, Super 8, El Café de Lola, Barvel, Parabarab y La Luisa.

Precisamente, en esta zona, el pasado 10 de septiembre se pudo disfrutar del día solidario en las casetas con la colaboración de Coca Cola, que acompañó la jornada con magia y diversión. Unos fondos recaudados que luego se han destinado a la Asociación Insolamis.

Respecto a los 95 controles de calidad, llevados a cabo por Trasanam, todos ellos han concluido con un resultado analítico satisfactorio.

Un resultado que desprende en Moro Corredera el sentimiento de "orgullo" por la profesionalidad de los 28 hosteleros.

La caseta ganadora de este año 2025 ha sido, por segundo año consecutivo, Verdi, quien ha sido la mejor valorada por el público.

La asociación ha hecho extensivo el agradecimiento también a la Policía Local y al servicio de limpieza que "ha sabido solucionar inmediatamente incidentes anecdóticos". O a su patrocinador principal, Mahou, así como al resto de colaboradores como la Cámara de Comercio, el CES, Coca-Cola, Redmediaria, Origen, Trasanam, Lavabar, Porsiete, Ibereléctrica, Banco Sabadell, Ecovidrio e Insolamis.