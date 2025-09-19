Las futuras figuras del toreo son de Salamanca

Tarde nublada, con calor de bochorno y amenaza de tormenta en Salamanca con un cartel de “campanillas” y una ganadería de esas denominadas ‘dulces’, además del ansia de ver la reaparición de Morante, la de ver a los dos toreros jóvenes punteros que da la casualidad por primera vez en la historia de que ambos han sido nacidos y criados en la misma escuela de tauromaquia, la de la Diputación de Salamanca.

Aparecen en escena los alguacilillos despejando el ruedo con un minuto de retraso. El primero de la terna de matadores en pisar albero es el aclamado José Antonio 'Morante de la Puebla', el rey de la tauromaquia y de la taquilla en la actualidad que reaparece una semana después de su última tarde en Don Benito (Badajoz) tras encontrarse resentido de su cornada en la feria de Pontevedra el pasado mes de agosto.

El respetable muestra su cariño y admiración por el maestro sevillano que comparte su atronadora ovación con los jóvenes toreros salmantinos, ambos, por cierto, nacidos ya en el siglo XXI.

Aparece por toriles el primero de la tarde, de Olga Jiménez, de nombre “Filósofo”. Con embestidas bruscas al toreo a la verónica del de La Puebla del Río. Fuerte castigo del varilarguero Ángel Rivas. El toro da una embestida que parece ir a más.

No es del gusto de Morante y ordena a su cuadrilla tirarle el capote abajo teniendo como consecuencia por “arte de magia” que aparezca el pañuelo verde tras los pitos de parte del aficionado que sucumbió a las ‘picardías toreras’.

En su lugar sale “Almendrito”, un toro negro de más peso, pero de menos seriedad y trapío. También es castigado en varas. Buenos pares de banderillas de la cuadrilla del maestro cigarrero, en el último par, Curro Javier se vio apurado al llegar a tablas.

Tremendo Morante de la Puebla metiendo en faena a un toro que parecía no decir nada, muleta larga y puesta ya arrimándose como solo él sabe.

Sacando todo lo que tiene el toro con el temple y la dulzura correspondiente, espetando una faena corta, como requieren estos casos. Naturales al ralentí y torería por los cuatro costados para rematar la faena y a la suerte suprema. Pinchazo y estocada desprendida. Ovación.

De rodillas en el tercio recibe Ismael Martín al segundo de la tarde, incorporándose con unos finos lances a la verónica y una ceñida media de remate de rodillas al más puro estilo Julio Robles, elegantisimas “lopezinas” al paso para colocar en suerte al burel en varas y “galleando” con el capote a la espalda para sacarlo.

Ismael Martín corta dos orejas al segundo toro BMF Toros

Rehiletes blancos con las filigranas características del cantalpinés, aunque con calidad y gallardía, todas a ‘toro pasado’, parando al animal tras la ejecución del último par. Brindis del torero titular a Morante de la Puebla, es de bien nacido ser agradecido.

De nuevo, de rodillas al tercio para iniciar con la muleta, siguiéndole unos pases de gran calidad con la mano derecha, tandas en las que el toro va perdiendo transmisión. Ismael vuelve a ponerse de rodillas, arrimándose y dándolo todo para el público que lo vio crecer.

Bernardinas sin espada y con la muleta escondida, ceñidas y toreras. Estocada en todo lo alto. Dos orejas.

Con la montera bien colocada acude Marco Pérez a la recepción del tercero de la tarde, no como en el paseíllo por cierto, donde entró desmonterado a pesar de haber toreado desde niño en esta plaza, la última vez el 14 de junio ya como matador de toros.

Marco Pérez pasea las dos orejas del sexto BMF Toros

El joven salmantino actúa con un precioso traje grana y azabache del popular matador salmantino Julio Robles. Según la tesis del maestro Paco Cañamero, se trata de un traje que el propio Robles consideraba gafado. Mal picado el toro empieza a ‘pintinear’ en la centenaria Glorieta. Brindis al cielo y al público con el traje del maestro Robles.

Prendido Marco Pérez tras unos soberbios muletazos con la mano derecha. Complicado el pitón izquierdo, cabeceando por arriba antes de terminar el muletazo, por el derecho, aunque venido menos se deja hacer. Estocada tendida, trasera y desprendida, pero efectiva. Oreja.

Bajo la lluvia mece su capote Morante de La Puebla, con ‘esas cositas que caen del cielo’ que decía el maestro Paula. Ayudados templados para iniciar la faena de muleta. Sin ganas de mojarse, abrevia Morante presto con la tizona. Dos pinchazos y un pinchazo hondo. Pitos.

A pesar de las ganas, no fue la tarde de Morante BMF Toros

‘Clandestino’, un negro salpicado, corrido y axiblanco, herrado con el número 66 hace quinto de la tarde, el mejor presentado del encierro al que brinda un atractivo quite Marco Pérez. Ismael Martín mejora la lidia en banderillas de su toro anterior. Despertando a un público sumergido en agua de las nubes, los tendidos empiezan a clarear. Suerte del pase cambiado para iniciar con la muleta.

El toro se va rajando con la conformidad de los vuelos de la muleta, cada vez más, provocando el final de la lidia en las tablas del 5. Estocada ligeramente caída. Ovación.

‘Porta Gayola’ de Marco Pérez para recibir al sexto, reclamando su sitio en la Puerta Grande de Salamanca. De nuevo, de rodillas al tercio. Picotazo tímido del varilarguero. Ovacionada la cuadrilla de Marco Pérez tras el tercio de banderillas.

El joven matador local de rodillas y con la mano derecha abre faena al toro que ha vuelto a brindar al público de su tierra natal. Categoría de muletazos, por encima del toro –de las pocas veces que digo esto de Marco Pérez–, valiente, gallardo y con unas ceñidas bernardinas antes de entrar a matar. Estocada ligeramente desprendida. Dos orejas.

Ficha técnica del festejo

Plaza de Toros de Salamanca. Feria de la Virgen de la Vega. 4ª de abono. Rozando el lleno. Toros de Olga Jiménez y Hnos. García Jiménez para los diestros:

- Morante de la Puebla , Ovación y pitos.

, Ovación y pitos. - Ismael Martín , Dos Orejas y Ovación.

, Dos Orejas y Ovación. - Marco Pérez, Oreja y Dos Orejas.

*Incidencias: Marco Pérez inicia el paseíllo desmonterado hasta que es corregido. Pitos al presidente tras negarle la oreja a Ismael Martín en el quinto de la tarde. El sexto toro es aplaudido en el arrastre. En la vuelta al ruedo tras el último de la tarde, una masa de niños –y no tan niños– engulle a Marco Pérez.