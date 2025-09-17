Detienen a un conductor tras pillarlo con más de 76 kilos de hachís escondidos en mochilas en Navacarros

Los dos agentes incautan la droga encontrada en un vehículo en Navacarros (Salamanca)

Agentes de la Guardia Civil han interceptado a un conductor que portaba en su vehículo 76,8 kilogramos de pastillas de hachís mientras estaba estacionado en las inmediaciones de un establecimiento público en Navacarros (Salamanca).

Fue durante los servicios establecidos por la Benemérita en Salamanca para la prevención de hechos delictivos, especialmente el tráfico de sustancias estupefacientes, que se enmarca dentro del Plan Operativo Integral Contra el Tráfico de hachís procedente de Marruecos.

Guardias civiles del puesto de Béjar estaban llevando a cabo un operativo de vigilancia en Navacarros el pasado martes, 16 de septiembre.

Durante el mismo, los agentes se encontraron un vehículo estacionado en los alrededores de un establecimiento público, cuyo conductor levantó las sospechas de los funcionarios por su comportamiento.

Esto derivó en la identificación del mismo, un hombre de 27 años, de nacionalidad extranjera y residente en España.

Tras ello, procedieron a una inspección del vehículo, encontrando en su interior dos mochilas deportivas que iban cargadas de paquetes compactos, precintados y envasados al vacío.

Parte de la droga incautada al conductor en Navacarros

En su interior transportaba pastillas de hachís, que arrojó un peso total de 76.800 gramos.

Los agentes procedieron entonces a la incautación de la sustancia estupefaciente y del vehículo empleado para su transporte.

Asimismo, el conductor fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas.