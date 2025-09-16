Investigadores salmantinos participan en un hallazgo histórico contra un cáncer de hígado letal

El colangiocarcinoma es un tipo de cáncer de hígado poco frecuente, pero muy agresivo y con pocas opciones de tratamiento.

La mayoría de los pacientes reciben un diagnóstico tardío y, en muchos casos, la cirugía no es posible. Incluso cuando se logra extirpar el tumor, las tasas de supervivencia siguen siendo bajas.

Frente a este desafío, un equipo internacional de investigadores, liderado desde el CIC bioGUNE en el Parque Científico Tecnológico de Bizkaia y con la participación del grupo HEVEPHARM/IBSAL/CIBEREHD de la Universidad de Salamanca, ha dado un paso importante.

Los científicos han identificado una nueva diana terapéutica que podría abrir la puerta al desarrollo de terapias más seguras y personalizadas contra este tipo de cáncer.

El hallazgo supone una esperanza para los pacientes con este tumor, para el que hoy en día no existe un tratamiento eficaz cuando no se puede operar.

El estudio, publicado en la prestigiosa revista científica Gut, revela que la proteína CNNM4, encargada de transportar magnesio dentro de las células, se encuentra en exceso en los tumores de colangiocarcinoma.

Al bloquear esta proteína, los investigadores lograron frenar el crecimiento del tumor, hacerlo más sensible a la quimioterapia y evitar su propagación. Además, restaurar el equilibrio del magnesio activó un proceso natural llamado ferroptosis, que elimina de forma selectiva las células cancerígenas.

El grupo de la Universidad de Salamanca, dirigido por el catedrático José Juan García Marín, fue el encargado de analizar los niveles de esta proteína en muestras de pacientes.

Sus resultados confirmaron que CNNM4 aparece anormalmente elevada en la mayoría de los colangiocarcinomas, lo que la convierte en una prometedora diana para nuevos tratamientos.

La investigación también muestra cómo las terapias basadas en tecnología GalNAc siRNA, capaces de dirigirse directamente al hígado, podrían aplicarse de forma precisa y con menos efectos secundarios.

Según Malu Martínez-Chantar, investigadora principal del CIC bioGUNE y coautora del trabajo, “nuestro estudio no solo descubre una vía prometedora, sino que demuestra el potencial de combinar biología molecular con tecnologías avanzadas para acercarnos a la medicina personalizada”.