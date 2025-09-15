José Carlos, el vendedor de la ONCE que ha dado más de 90.000 euros con un boleto soñado en Salamanca

El ‘Eurojackpot’ de la ONCE ha dejado en Salamanca un premio que asciende a los 90.266,30 euros, en un boleto premiado en la tercera categoría, cinco números.

José Carlos Gomes Amado ha sido el vendedor que ha llevado la suerte a Salamanca con ese importante premio que ha dado desde su punto de venta ubicado en el quiosco de la Plaza del Barrio de Vidal en Salamanca.

Además, para este martes, 16 de septiembre, el ‘Eurojackpot’ de la ONCE pone en juego un bote que llega a los 116.000.000 euros.

‘Eurojackpot’ es un mega sorteo a nivel europeo que se comercializa de forma simultanea tanto en España como en otros 18 países del espacio económico europeo. Consiste en acertar un total de 5 números de 50 posibles y dos soles de entre un total de 12.

Las características del sorteo

El sorteo de ‘Eurojackpot’ se celebra todos los martes y viernes en Helsinki, ofreciendo grandes botes cada semana, teniendo un bote mínimo garantizado de 10.000.000 de euros que crece de semana en semana en el caso de que no haya acertantes de primera categoría.

La ONCE comercializa el ‘Eurojackpot’ junto a Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa, Polonia y Grecia.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.

La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

‘Eurojackpot’, como las demás loterías seguras, sociales y responsables de la ONCE, se comercializan por los más de 20.700 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.