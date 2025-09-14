El concierto de José Mercé en la Plaza Mayor pondrá el broche final este lunes a las fiestas de Salamanca

Este lunes, 15 de septiembre, finaliza la programación de Ferias y Fiestas organizada por el Ayuntamiento de Salamanca para honrar a Santa María de la Vega con el concierto de José Mercé en la Plaza Mayor previsto a las 22:00 horas de la noche.

José Mercé siempre ha admirado profundamente a uno de sus paisanos más ilustres, Manuel Alejandro, a quien quiere dedicar su espectáculo versionando algunas de sus canciones más emblemáticas y llevándolas a varios palos del flamenco.

Le acompañará su cuadro habitual con dos guitarras flamencas, tres palmeros y una percusión flamenca, a los que acompañarán un piano acústico y un contrabajo que aportarán una nueva sonoridad a unas canciones tan reconocidas.

Con 18 álbumes publicados desde su debut en 1968, José Mercé ha mantenido la esencia pura del cante y la ha mezclado con versiones flamencas de Manu Chao, Luis Eduardo Aute, Víctor Jara, Louis Armstrong, Pablo Milanés, los Pop Tops y Joan Manuel Serrat.

Mercé se ha situado así como un artista clave de la música española, rompiendo fronteras y llevando su música no sólo a la audiencia flamenca, sino alcanzando también a un público más joven, amante del pop.

La programación festiva de este lunes se completa con la Ludoteca en el barrio de El Zurguén, una instalación de juegos de madera que transforma espacios para crear un ambiente de juego y de experimentación, un entorno lúdico ideal donde cada persona se relaciona como desea con los juegos.

Ofrecen juegos de puntería, de ingenio, de agilidad y rapidez, así como estructuras de motricidad, de equilibrios y balanceo. Será de 17:00 a 20:30 horas de la tarde.

Noche del Patrimonio

Un total de 3.745 personas participaron ayer en la celebración en Salamanca de la octava edición de la Noche del Patrimonio. En concreto, 2.445 personas participaron en las propuestas englobadas en el apartado Abierto Patrimonio.

En horario de 21:00 a 24:00 horas, hasta el Museo de Historia de la Automoción, se acercaron 364 personas; la Iglesia de la Vera Cruz registró 194 visitas; Ieronimus, contó con 297 visitantes, Scala Coeli con 147, el Centro de Interpretación de las Murallas Salmantinas con 106, Monumenta Salmanticae con 144 y el Museo del Cerro de San Vicente con 62 visitas.

De 20:00 a 22:00 horas, 350 personas se acercaron hasta la Iglesia de Santo Tomás Cantuariense; y de 20:00 a 23:00 horas la Iglesia de San Martín registró 652 visitas.

Cinco personas realizaron la visita guiada en el Parque Arqueológico del Botánico, y 54 asistieron al pase de las 20:30 horas en el Pozo de Nieve.

Un total de 70 personas realizaron el recorrido teatralizado ‘Carmen Martín Gaite y vecinos’, con salida desde la Plaza de los Bandos.

Se trata de visita teatralizada muy especial que rinde homenaje a la escritora en el centenario de su nacimiento, con paradas en lugares vinculados a grandes figuras de nuestra cultura como Santa Teresa de Jesús, Unamuno, Fernando de Rojas o Cervantes, entre otros.

En el apartado Escena Patrimonio, los Jardines de Santo Domingo de la Cruz reunieron, a las 20:00 horas, a 1.300 personas en el estreno de ‘Extractos de querencia’, a cargo de la compañía Antonio Najarro: un viaje a través de la belleza interpretativa y estética de la escuela bolera, la danza estilizada, la danza tradicional y el flamenco.

La indumentaria y todos los complementos que acompañan la interpretación de estos estilos, como el sombrero cordobés, el mantón de manila, la capa española, la bata de cola y el instrumento que más caracteriza a Najarro, las castañuelas, jugaron de mano de los versátiles bailarines de la compañía, ensalzando la belleza y la proyección interpretativa y estética de nuestra danza.

A ello se suma la participación en las diferentes actividades enmarcadas en el programa de Ferias y Fiestas, que han formado parte del apartado Vive Patrimonio.

Organizada por el Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad (GCPHE), esta celebración refleja el compromiso colectivo de los 15 Ayuntamientos por defender y dar vida al patrimonio como un bien común y universal.