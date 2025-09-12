Salamanca celebra sus Ferias y Fiestas entre pólvora, patrimonio y música emergente

La ciudad de Salamanca continúa sumida en el ambiente vibrante de sus Ferias y Fiestas, con una programación que combina tradición, cultura y música en distintos rincones.

Desde primera hora de la mañana, los barrios se llenarán de folclore charro con los pasacalles de la Peña el Tamboril, que recorrerán Pizarrales, Oeste, Capuchinos, Garrido, Puente Ladrillo, La Vega y Tejares hasta concentrarse en la Plaza de Anaya.

El sonido de las charangas y la figura inconfundible de los cabezudos volverán a tomar protagonismo a las 12.00 y 18.30 horas, con dos recorridos que atravesarán las calles principales, desde la Alamedilla hasta la Plaza Mayor, convirtiendo el centro en un río de risas, música y color.

El Mercado de las 3 Culturas seguirá atrayendo visitantes a la Vaguada de la Palma con puestos artesanales y actividades que transportan a la Edad Media. Al mismo tiempo, los artesanos de caricaturas regresarán a la Rúa y la calle Zamora para poner humor y trazo rápido al ajetreo comercial.

La cultura se expande también con el XIX Festival de Artes de Calle, que ofrece la Ludoteca en la Plaza Barcelona y el espectáculo Llar en el Patio Chico. Allí, el malabarista convierte la madera en un lenguaje propio, combinando circo y arquitectura en un montaje sorprendente.

El Teatro Liceo abrirá sus puertas a la emoción con el musical La Bella y la Bestia, una versión diferente y conmovedora del clásico cuento que apuesta por una Bella interpretada por una actriz ciega, invitando a reflexionar sobre la verdadera esencia de la belleza.

La música marcará el pulso de la tarde. A las 19.00 horas, la Banda Municipal sonará en el parque de la Alamedilla bajo la dirección de Mario Vercher. Poco después, a las 20.00 horas, la compañía de Antonio Najarro desplegará su espectáculo Extractos de Querencia en los jardines de Santo Domingo, dentro del programa de la Noche del Patrimonio.

Cuando caiga la noche, el cielo se convertirá en un lienzo de luces y explosiones con el espectáculo pirotécnico Salamanca siente la pólvora, a cargo de Pirotecnia Caballer FX, que llenará de color y estruendo los diecisiete minutos más esperados de la jornada.

El broche lo pondrá la música en la Plaza Mayor. A las 20.30 horas subirá al escenario Noan, joven promesa del pop nacional, con temas como Me mata(s) o Superpoder, que ya le han valido discos de oro y una nominación como Artista Revelación en Los40. Y a las 23.00 horas llegará Lia Kali, que tras dos años de gira internacional presenta su nuevo trabajo Kaelis, con el que promete conquistar al público salmantino con una voz desgarradora y mensajes que viajan del desgarro personal a la celebración colectiva.

Un día en el que tradición y modernidad se dan la mano para recordar que las Ferias y Fiestas de Salamanca no son solo una cita en el calendario, sino un reflejo de la identidad viva de la ciudad.