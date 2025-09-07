Un hombre herido tras ser agredido en plena Plaza Mayor de Salamanca

Un hombre de 36 años ha resultado herido en la madrugada de este domingo, 7 de septiembre, tras ser agredido en la Plaza Mayor de Salamanca.

A las 05:33 horas, la sala de operaciones ha recibido una llamada por este suceso, por el que requerían la presencia de las fuerzas de seguridad en el lugar.

Si bien, nada más llegar, los agentes de la Policía Local movilizados han solicitado asistencia sanitaria para el hombre, que presentaba una hemorragia derivada de un puñetazo en la nariz.

De este modo, desde el 112 se ha dado aviso a Sacyl, que por su parte ha enviado una ambulancia de soporte vital básico para atenderle.