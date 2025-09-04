Una pelea en Ciudad Rodrigo deja un herido: tiene una brecha en la cabeza tras ser golpeado con un palo

Una pelea en la Avenida Turramendi de Ciudad Rodrigo ha terminado con una persona herida y con una brecha en la cabeza.

Según informa la sala de emergencias 112, han recibido una llamada a las 20:08 horas alertando del suceso que se estaba produciendo a la altura del mercado de abastos.

Rápidamente, han trasladado el aviso a la Policía Local y a la Guardia Civil. En el lugar, han sido los agentes quienes han solicitado asistencia sanitaria para un hombre que se encontraba herido.

Se trataba de un hombre de 48 años que presentaba una brecha en la cabeza a consecuencia de un golpe con un palo. Por ello, el 112 también ha dado aviso a Emergencias Sanitarias- Sacyl, quien ha enviado equipo médico para atender al herido.